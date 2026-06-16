EQS-News: VT Markets startet „Bold as Gold", eine weltweite Kampagne, um einen neuen Maßstab im Goldhandel zu setzen

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VT Markets startet „Bold as Gold", eine weltweite Kampagne, um einen neuen Maßstab im Goldhandel zu setzen



16.06.2026 / 14:40 CET/CEST

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SYDNEY, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, eine weltweit führende Online-Handelsplattform, gab den Start seiner Kampagne „Bold as Gold" (sinngemäß: „Mut im Goldhandel") bekannt. Die Kampagne würdigt die mutigen Ziele von Gold-Tradern und bekräftigt zugleich das Engagement von VT Markets, erstklassige Handelsbedingungen zu bieten, die für den Handel mit einer der dynamischsten Anlageklassen erforderlich sind.

VT Markets Launches Bold as Gold, a Global Campaign to Establish New Benchmark in Gold Trading

Im Kern basiert die Kampagne auf der Überzeugung, dass Gold mutige Entscheidungen belohnt, Trader jedoch nur dann erfolgreich sein können, wenn ihr Broker ihrem Anspruch mit der passenden Ausführungsqualität, Plattformgeschwindigkeit sowie Stabilität gerecht wird.

Diese Initiative folgt auf eine historische Wachstumsphase, in der VT Markets im Januar 2026 inmitten weltweiter Marktvolatilität ein Rekordvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar im monatlichen Goldhandel abwickelte.

Um den mit „Bold as Gold" verbundenen Anspruch zu untermauern, hat VT Markets eine Reihe verifizierter globaler Leistungskennzahlen veröffentlicht:

Mut zur Orderausführung unter Druck: Während bei vielen Brokern in Zeiten erhöhter Volatilität am Goldmarkt Slippage auftritt, verzeichnet VT Markets weltweit durchgehend No-Slippage-Quoten zwischen 61 % und 65 %, in Europa sogar bis zu 65 %. So können Trader ihre Strategien auch bei schnellen Marktbewegungen mit größerer Zuversicht umsetzen.

Mutiges Tempo für schnelle Märkte: Mit weltweit marktführenden Ausführungsgeschwindigkeiten bietet VT Markets die Reaktionsfähigkeit, die erforderlich ist, um mit schnell wechselnden Kursbewegungen Schritt zu halten. So können Trader handeln, ohne durch Latenz benachteiligt zu werden.

Mut zur Beständigkeit über Grenzen hinweg: Durch eine einheitliche globale Infrastruktur bietet VT Markets in mehr als 160 Ländern einheitliche Ausführungsstandards. So erhalten Trader unabhängig von ihrem Standort dasselbe leistungsstarke Handelserlebnis.

Diese Kennzahlen werden zudem von Global Financial Market Review (GFM) bestätigt, einem vertrauenswürdigen Finanzportal mit jährlich mehr als 14 Millionen Lesern, das VT Markets als „Best Gold Trading Platform 2026" ausgezeichnet hat. Die Auszeichnung wurde anhand von Kriterien wie Transparenz, Innovation, Transaktionsvolumen, Plattformstabilität sowie wettbewerbsfähigen Spreads vergeben und untermauert die Stellung von VT Markets als Maßstab für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit im Goldhandel.

Ausblick

„Bold as Gold" ist eine mehrmonatige weltweite Initiative. VT Markets wird den Gold Cup einführen – eine Reihe von Handelswettbewerben mit einem Preisgeld von 500.000 US-Dollar. Daneben wird es in den zentralen Märkten Offline-Aktionen, Marktanalysen sowie Weiterbildungsprogramme geben. Mit dieser Kampagne baut VT Markets ein umfassendes Ökosystem für Gold-Trader auf, das Handelsperformance, Marktkompetenz, Weiterbildung sowie die Einbindung der Trader-Community vereint, damit Kunden ganz im Sinne von „Bold as Gold" handeln können.

Cision

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