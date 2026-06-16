EU-Abgeordnete stimmen Umsetzung des US-Zolldeals zu

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STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament hat die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zollabkommens mit den USA gebilligt. Die Abgeordneten stimmten in Straßburg mit breiter Mehrheit dafür, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Meeresfrüchten sowie Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren./wea/DP/jha

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