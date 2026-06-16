EZB-Chefvolkswirt Lane zu Reuters: Bleiben bei Inflationsbekämpfung proaktiv

London, 16. ⁠Jun (Reuters) - Im Kampf gegen die hohe Inflation demonstriert die EZB weiterhin Entschlossenheit. "Wir werden in der Geldpolitik weiterhin proaktiv agieren, abhängig davon, wie sich die Risiken entwickeln", sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Dienstag in einem Interview auf der ‌Konferenz 'Reuters NEXT Europe'. Die EZB hatte am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben - von 2,0 auf 2,25 Prozent. Laut der ⁠mit dem ⁠Zinsentscheid veröffentlichten Projektion verschlechtern sich die Inflationsaussichten. Demnach dürften sich die anhaltend hohen Energiekosten in den nächsten Monaten zunehmend in den Verbraucherpreisen widerspiegeln.

Die endgültigen Preisdaten aus der Euro-Zone für den Mai stehen am Mittwoch an. Die Inflation dürfte weiter deutlich durch den kriegsbedingten Ölpreisanstieg zugenommen haben, ‌wie bereits aus den vorläufigen Zahlen des ‌EU-Statistikamts abzulesen ist. Demnach lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt einen Wert von 2,0 Prozent an.

Im Iran-Konflikt stehen die Zeichen mittlerweile auf ⁠Entspannung. Eine Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran soll am Freitag ‌in Genf unterzeichnet werden. Die Nachricht ⁠sorgte an den Finanzmärkten für Erleichterung. Die Ölpreise fielen am Dienstag um mehr als zwei Prozent auf ein neues Drei-Monats-Tief, nachdem sie am Montag um fast fünf Prozent nachgegeben hatten. Dennoch rechnen ‌Branchenexperten damit, dass es Monate ⁠dauern wird, bis sich die Öl- ⁠und Gasförderung im Nahen Osten nach dem Konflikt mit mindestens 7000 Toten vollständig erholt hat.

Die angekündigte Einigung zwischen den USA und dem Iran habe den Ölpreis auf ein Niveau zwischen dem Basisszenario und dem Szenario mit moderaten Auswirkungen der Europäischen Zentralbank gedrückt, sagte Lane am Dienstag: "Auf Sicht mehrerer Jahre dürfte er jedoch eher in Richtung des Basisszenarios tendieren", sagte der Ire.

(Bericht von Marc Jones, Yoruk Bahceli, Balazs Koranyi; ⁠geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)