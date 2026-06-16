Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.06.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accsys Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Colruyt
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|FirstGroup
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Go Metals
|Bericht 3. Quartal 2026
|IG Design Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Iomart Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|John Wiley & Sons A
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|La-Z-Boy
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Lilium
|Bericht 1. Quartal 2026
|MEDINCELL
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|MHP (Reg S GDR)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Silverco Mining
|Bericht 1. Quartal 2026
|UXIN ADR A
|Bericht 1. Quartal 2027
|Vince Holding
|Bericht 1. Quartal 2026
|Waterdrop
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.06.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.06.202612. Juni · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.06.202611. Juni · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.06.202610. Juni · onvista
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista