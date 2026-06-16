Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Accsys TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2026
ColruytBericht Geschäftsjahr 2026
FirstGroupBericht Geschäftsjahr 2026
Go MetalsBericht 3. Quartal 2026
IG Design GroupBericht Geschäftsjahr 2026
Iomart GroupBericht Geschäftsjahr 2026
John Wiley & Sons ABericht Geschäftsjahr 2026
La-Z-BoyBericht Geschäftsjahr 2026
LiliumBericht 1. Quartal 2026
MEDINCELLBericht Geschäftsjahr 2026
MHP (Reg S GDR)Bericht 1. Quartal 2026
Silverco MiningBericht 1. Quartal 2026
UXIN ADR ABericht 1. Quartal 2027
Vince HoldingBericht 1. Quartal 2026
WaterdropBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lilium
Go Metals
MHP (Reg S GDR)
MEDINCELL
Silverco Mining
Colruyt
Waterdrop
La-Z-Boy
Accsys Technologies
FirstGroup
John Wiley & Sons A
Vince Holding
UXIN ADR A
IG Design Group
Iomart Group

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.06.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.06.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.06.202612. Juni · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.06.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.06.202611. Juni · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.06.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.06.202610. Juni · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.06.2026
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen