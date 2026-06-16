Payment-Aktie im Dauer-Abverkauf

Fiserv: CEO geht nach 13 Monaten — Aktie bricht weiter ein

onvista · Uhr

Bei Fiserv kommt eine ungünstige Kombination zusammen: Der CEO verlässt das Unternehmen nach nur 13 Monaten. Parallel startet Fiserv ein Tenderoffer für ausstehende Anleihen — also vorzeitiger Rückkauf mit neuer Anleihen-Emission. Die Aktie setzt damit den langen Abwärtstrend fort.

Artikel teilen:

Bondrückkäufe plus Managementwechsel

Tenderoffers sind grundsätzlich sinnvoll für das Fälligkeitsmanagement: Anleihen mit nahem Fälligkeitsdatum werden zurückgekauft, neue mit längeren Laufzeiten ersetzen sie. Doch die Kombination mit dem überraschenden CEO-Abgang lastet schwer auf der Aktie. Fiserv ist als Fintech und Zahlungsdienstleister auf Stabilität in der Führungsetage angewiesen — die letzten Monate zeigten bereits, dass das nicht gegeben ist.

Auch Michael Burry ist hier wohl long positioniert, ebenso bei PayPal und Adobe. Die Strategie, in fallende Messer zu greifen, braucht tiefe Taschen — und ist nicht meine.

Bewertung allein reicht nicht

Das KGV liegt bei 6, das PEG bei 0,74 — Fiserv ist per Definition günstig. Aber Aktien, die trotz tiefer Bewertung weiter abgestraft werden, haben dafür meist Gründe. Wir sehen das vierte Quartal in Folge, in dem institutionelle Investoren die Position abbauen.

Für die nächsten zwei Quartale wird wieder Wachstum erwartet. Ob das ausreicht, hängt davon ab, ob die Erwartungen tatsächlich erfüllt werden — oder ob weitere Verfehlungen folgen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fiserv

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Nach dem IPO kann es nochmal hochgehengestern, 16:31 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Hyperscaler-Aktie baut weiter aus
Amazons 200-Milliarden-Capex zeigt, wie stark die KI-Nachfrage istheute, 15:55 Uhr · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Rüstungs-Aktie im Abwärtstrend
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Fragegestern, 16:04 Uhr · onvista
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage
Pharma-Aktie mit UK-Zulassung
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritanniengestern, 16:02 Uhr · onvista
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritannien
Dax-Aktie
Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Eurogestern, 16:05 Uhr · onvista
Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Euro — ich teile den Optimismus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendheute, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen