Fiserv: CEO geht nach 13 Monaten — Aktie bricht weiter ein

Bondrückkäufe plus Managementwechsel

Tenderoffers sind grundsätzlich sinnvoll für das Fälligkeitsmanagement: Anleihen mit nahem Fälligkeitsdatum werden zurückgekauft, neue mit längeren Laufzeiten ersetzen sie. Doch die Kombination mit dem überraschenden CEO-Abgang lastet schwer auf der Aktie. Fiserv ist als Fintech und Zahlungsdienstleister auf Stabilität in der Führungsetage angewiesen — die letzten Monate zeigten bereits, dass das nicht gegeben ist.

Auch Michael Burry ist hier wohl long positioniert, ebenso bei PayPal und Adobe. Die Strategie, in fallende Messer zu greifen, braucht tiefe Taschen — und ist nicht meine.

Bewertung allein reicht nicht

Das KGV liegt bei 6, das PEG bei 0,74 — Fiserv ist per Definition günstig. Aber Aktien, die trotz tiefer Bewertung weiter abgestraft werden, haben dafür meist Gründe. Wir sehen das vierte Quartal in Folge, in dem institutionelle Investoren die Position abbauen.

Für die nächsten zwei Quartale wird wieder Wachstum erwartet. Ob das ausreicht, hängt davon ab, ob die Erwartungen tatsächlich erfüllt werden — oder ob weitere Verfehlungen folgen.