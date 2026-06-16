Fluggast-Entschädigung bei Verspätungen in der EU bleibt

Brüssel, 15. ⁠Jun (Reuters) - Das Europäische Parlament hat am Montag einem Vorschlag der EU-Mitgliedstaaten zugestimmt, die geltende Drei-Stunden-Grenze für Entschädigungen bei Flugverspätungen in den künftigen Fluggastrechten beizubehalten. Damit endet eine jahrelange Debatte. Die 27 Mitgliedstaaten hatten sich bereits am ‌Freitag darauf verständigt, das aktuelle Entschädigungsniveau unverändert zu lassen. Nach den seit 2004 geltenden Regeln können Passagiere bei Verspätungen von mehr als ⁠drei Stunden ⁠je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro fordern. Die EU-Kommission hatte vor mehr als zehn Jahren vorgeschlagen, die Schwelle auf vier Stunden anzuheben, während die Mitgliedstaaten die Summe auf 500 Euro deckeln wollten. Letztlich einigten sich die Länder und das Parlament auf den ‌Status quo.

Zuvor hatten sich Fluggesellschaften jahrelang für mehr ‌Flexibilität eingesetzt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, während Verbraucherschutzverbände auf strengeren Regeln beharrten.

Bei einem weiteren Streitthema – den Gebühren für Handgepäck – kamen die Mitgliedstaaten und das ⁠Parlament überein, dass Airlines weiterhin Geld für größere Gepäckstücke verlangen dürfen. Voraussetzung ‌ist aber, dass kleine Taschen kostenlos ⁠bleiben und die Gebühren für Handgepäck im Grundpreis des Tickets enthalten sind. Kunden, die darauf verzichten, sollen Rabatte erhalten. Die Maßnahme soll die Preistransparenz und Vergleichbarkeit verbessern.

Die Gebühren waren von Verbraucherschützern ‌in der gesamten EU scharf ⁠kritisiert worden und hatten 2024 zu ⁠einer politischen Auseinandersetzung geführt: Spanien belegte Billigflieger deswegen mit einem Bußgeld von 179 Millionen Euro, wogegen die Airlines Rechtsmittel einlegten.

Zudem bleiben Regeln bestehen, wonach ein begleitender Erwachsener ohne Aufpreis neben einem Kind sitzen darf und Fluggesellschaften bei verpassten Anschlüssen mehr Betreuungsleistungen anbieten müssen.

Darüber hinaus wurde Airlines untersagt, Passagiere zum Herunterladen einer App für die Bordkarte zu zwingen – ein Vorgehen, das Ryanair im November eingeführt hatte.

(Bericht ⁠von Inti Landauro, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)