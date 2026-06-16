Medien-Aktie unter Übernahmedruck

Fox bietet 160 Dollar pro Roku-Aktie — Kurs bricht 17 Prozent ein

onvista · Uhr

Fox kündigt ein Übernahmeangebot für Roku zu 160 Dollar je Aktie an — eine Kombination aus 96 Dollar Cash plus knapp einer Fox-Class-Aktie. Die Roku-Aktie steigt zunächst auf 150 Dollar, fällt aber wieder auf 140 zurück — der Markt zweifelt am Erfolg der Übernahme. Die Fox-Aktie bricht 17 Prozent ein.

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Markt zweifelt am Übernahme-Erfolg

Würde der Deal vom Markt als sicher bewertet, hätte sich der Roku-Kurs nahe an die 160 Dollar herangearbeitet. Die Lücke zu 140 Dollar zeigt, dass die Akquisitionswahrscheinlichkeit unter 90 Prozent eingepreist wird. Wer auf die Übernahme spekulieren will, bekommt bei Roku rund 25 Dollar Aufwärtspotenzial — Einstieg im Bereich 135 Dollar.

Für Fox-Aktionäre ist das Bild umgekehrt: 17 Prozent Kursverlust am Tag, eine Bewegung mit hohem Momentum nach unten. Das KGV fällt auf 9 — die Bewertung wird damit historisch günstig.

Doppeltief möglich — aber Trend zeigt nach unten

Charttechnisch könnte das hohe Tagesvolumen die Tiefs markieren. Mit einem sauberen Doppeltief im aktuellen Bereich wäre der Weg zurück Richtung 65 Dollar denkbar. Doch das Momentum bleibt deutlich auf der Unterseite — die Konsolidierung lief nur rund 50 Prozent Korrektur, die Fortsetzung nach unten ist eine technische Bestätigung des bestehenden Trends.

Für einen Einstieg bei Fox müsste das Momentum erst drehen. Medien-Konsolidierungs-Wetten passen ohnehin nicht in mein Kerngeschäft.

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