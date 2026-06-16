G7-Staaten rücken bei Ukraine zusammen - Trump mahnt Russland

- von Andreas Rinke ⁠und Steve Holland und Michel Rose

Evian, 16. Jun (Reuters) - Die Ukraine kann erstmals seit langem wieder auf eine geschlossenere Haltung der westlichen G7-Staaten hoffen. Nach einer gemeinsamen Sitzung der Staats- und Regierungschefs auf dem G7-Gipfel im französischen Evian sprachen US-Präsident Donald Trump und europäische Diplomaten am Dienstag von einem "sehr guten Gespräch". Russland müsse sich auf Verhandlungen einlassen, forderte Trump, der in den vergangenen Monaten immer wieder die Ukraine ermahnt hatte. Er traf in Evian auch ‌erstmals seit langem wieder mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. Dieser äußerte sich im Reuters-Interview optimistisch, dass die USA sein Land wieder mit Luftverteidigungssystemen beliefern könnten. Die Ukraine werde in diesem Jahr zehn Millionen Drohnen produzieren, könne diese Anzahl aber verdoppeln, sagte Selenskyj.

Auch in ⁠deutschen und europäischen ⁠Regierungskreisen wurde Fortschritt mit den USA festgestellt. "Wir kommen jetzt zu einer gemeinsamen Lageanalyse", hieß es in deutschen Regierungskreisen nach den Gesprächen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten in Evian. "Die Dynamik hat sich geändert im Ukraine-Krieg. Die Ukraine ist in einer Position der Stärke." Dies sehe auch Trump jetzt so. "Wir scheinen nun zu einer gemeinsamen Einschätzung gekommen zu sein", hieß es auch in französischen Regierungskreisen. Nicht bestätigt wurde, dass sich die G7-Regierungschefs darauf geeinigt haben, neue Öl- und Gassanktionen gegen Russland zu beschließen.

Selenskyj nahm an dem Treffen teil und traf am Rande der ‌Verhandlungen mit Trump zusammen. Dieser hatte ihn - und nicht Russlands Präsident Wladimir Putin - mehrfach ‌dafür verantwortlich gemacht, dass die US-Vermittlungsversuche gescheitert waren. Die Europäer wiederum hatten Trump in den vergangenen Monaten eine Fehleinschätzung des Krieges vorgeworfen, bei dem Russland 2022 in das Nachbarland einmarschiert war und seither rund 20 Prozent des Territoriums besetzt hält. In den vergangenen Wochen hat die Ukraine jedoch einige Gebiete zurückerobert und ⁠greift zudem erfolgreich etwa russische Ölanlagen im russischen Hinterland an. Die Europäer haben der Ukraine einen 90-Milliarden-Euro-Kredit eingeräumt, damit sich das Land die nächsten ‌zwei Jahre gegen Russland verteidigen kann. Im Reuters-Interview forderte Selenskyj ein Treffen ⁠mit Putin noch vor dem Winter. Sonst stünde Russland ein schwieriger Winter bevor.

Bei einem russischen Drohnenangriff ist eine Ölraffinerie in Moskau nach Angaben der russischen Behörden beschädigt worden. Es habe keine Opfer gegeben, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mit. Herabstürzende Trümmerteile einer Drohne haben Behördenangaben zufolge zudem einen Brand in einem Öllager in der südrussischen Region Krasnodar verursacht.

UMDENKEN BEI TRUMP WEGEN ‌IRAN?

Trump hatte noch am Sonntag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. In den ⁠Gesprächen mit den europäischen Politikern in Evian habe er ⁠seinen Verhandlungserfolg mit Iran gelobt, hieß es bei europäischen Diplomaten. "Ich werde alles tun, was ich kann", sagte Trump in Evian mit Blick auf die Ukraine.

Selenskyj und europäische Diplomaten hoffen, Trump davon überzeugen zu können, dass Kiew nun mehr Unterstützung bekommt, um seine Position in möglicherweise erneut bevorstehenden Friedensgesprächen mit Moskau zu stärken. Kanzler Friedrich Merz hatte gesagt, dass sich eventuell ein Fenster für Gespräche mit Moskau öffne, wenn Putin einlenke. Die Europäer wollen dabei künftig mit am Tisch sitzen.

Sie erhöhen zudem ihren Druck auf Moskau. Die EU arbeitet an einem 21. Sanktionspaket gegen Russland, das auch Thema auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag werden wird. Großbritannien wiederum weitet seine Sanktionen gegen die russische Schattenflotte aus. Dutzende Schiffe werden der Regierung in London zufolge auf die Sanktionsliste gesetzt. Sie stünden im Verdacht, russisches Öl und Gas ⁠in Drittländer zu transportieren. Die Maßnahmen richteten sich auch gegen Finanzinstitute und einen Versicherer sowie die Yandex Bank, ein mit dem russischen Militärgeheimdienst verbundenes Netzwerk.

(Bericht von Steve Holland, Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)