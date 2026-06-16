G7-Staaten sorgen sich um Schulden von Ländern mittleren Einkommens

Evian, 16. ⁠Jun (Reuters) - Die G7-Staaten sorgen sich nicht mehr nur um die Verschuldung der ärmsten Staaten, sondern sehen wegen der "eskalierenden globalen Schuldenrisiken" auch bei bisher stabilen Staaten Risiken. Man müsse im Rahmen ‌der weltweit wichtigsten Industrienationen (G20) "einen gemeinsamen Ansatz für Umschuldungen zugunsten gefährdeter Länder mit mittlerem Einkommen erzielen", heißt es in einem ⁠am Dienstag ⁠auf dem G7-Gipfel in Evian beschlossenen Papier. Die zunehmende Verschuldung auch bisher stabiler Staaten durch hohe Schuldendienstzahlungen gefährde die wirtschaftliche Stabilität. Alle G20-Staaten werden aufgefordert, hierzu beizutragen, heißt es, ohne dass etwa China genannt wird.

Hintergrund ist, dass die ‌Verschuldung weltweit stark wächst. Dies ist ‌auch in den wichtigsten westlichen Industriestaaten ein Problem, die zum G7-Kreis gehören (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, USA und Japan). Aber während ⁠es für die ärmsten Staaten eine Schuldenerlass-Initiative gibt, werden bisher ‌stabile Staaten auch durch steigende ⁠Zinsen in eine Verschuldungsspirale hineingezogen.

In der Erklärung geben die G7-Staaten eine Zusage zu weiterer Entwicklungszusammenarbeit ab, fordern aber eine deutliche Reform. Die internationale Zusammenarbeit sei Motor für ‌gemeinsamen Wohlstand, man wolle den ⁠am stärksten gefährdeten Menschen Unterstützung ⁠zukommen lassen, heißt es in der Erklärung. Zuletzt hatten die USA und andere westliche Industriestaaten ihre Entwicklungshilfe zum Teil deutlich gekürzt. Privates Kapital sei wichtig, öffentliche Entwicklungshilfe spiele aber weiterhin eine "strategische Rolle bei der Unterstützung der Partnerländer". Allerdings müsse man vermeiden, dass "traditionelle entwicklungspolitische Maßnahmen" die Abhängigkeit von externer Hilfe eher fördere.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)