GDV: Betriebliche Lösungen wichtiger Hebel zur Stabilisierung des Rentensystems

Berlin, 16. Jun (Reuters) - ⁠Die betriebliche Altersvorsorge sollte der Versicherungslobby GDV zufolge künftig eine stärkere Rolle spielen. "Wir brauchen insgesamt mehr Kapitaldeckung. Die Betriebsrente ist der stärkste Hebel, denn sie erreicht Millionen Menschen direkt über den Arbeitsplatz", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des GDV, Moritz Schumann, am Dienstag. "Wenn die Rentenkommission das anerkennt und konkrete Empfehlungen ausspricht, dann wäre ‌das ein echter Durchbruch." Die Vorschläge des Expertengremiums werden noch im Juni erwartet und sollen in das von der Bundesregierung geplante Reformpaket Anfang Juli einfließen, um die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest und den ⁠Standort Deutschland wettbewerbsfähiger ⁠zu machen.

Schumann sagte, es dürfe nicht nur darum gehen, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. "Viel wichtiger ist die Frage, wie gesetzliche Rente, Betriebsrente und private Vorsorge klug kombiniert werden können." Einer Civey-Umfrage im Auftrag des GDV zufolge scheitert es nicht am Interesse der Arbeitnehmer. Nur gut elf Prozent der Personalentscheider in Unternehmen nennen dies als Hindernis. Hürden sind eher ein hoher Aufwand und komplexe gesetzliche Regelungen. 59 ‌Prozent der befragten Betriebe wünschen sich mehr steuerliche Anreize, 47 Prozent ‌einfachere Regelungen. "Gerade kleinere Unternehmen brauchen einfache und rechtssichere Lösungen, die ohne viel Aufwand funktionieren", so Schumann.

Civey hat von Ende Mai bis Anfang Juni 500 Personaler in Unternehmen aller Größen befragt. 68 Prozent betonten dabei, ihre Firma ⁠biete bereits eine betriebliche Altersvorsorge an. Die Maßnahme gilt auch als Instrument, um Mitarbeiter länger an das ‌Unternehmen zu binden.

KLEINE UNTERNEHMEN SCHEUEN OFT BETRIEBSRENTEN

Die schwarz-rote Bundesregierung ⁠sollte die bereits angestoßenen Reformen, um die private Altersvorsorge attraktiver zu machen, zunächst wirken lassen, sagte Schumann. Bei der betrieblichen Altersvorsorge müsse die Politik entscheiden, was sie Arbeitgebern noch zumuten könne. Denkbar wäre ein freiwilliges Modell mit der Möglichkeit, auf den Gebrauch zu verzichten. Denkbar ‌wäre es aber auch, Unternehmen zu verpflichten, eine Betriebsrente ⁠ihren Beschäftigten anzubieten.

Vor allem größere Unternehmen bieten ⁠bereits Lösungen an. Nach Erkenntnissen des Arbeits- und Sozialministeriums gibt es bei Firmen ab 1000 Mitarbeitern für 86 Prozent der Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge. Bei Kleinstbetrieben unter zehn Beschäftigten sind es nur noch 25 Prozent. Handlungsbedarf gebe es vor allem in Friseursalons, Handwerksbetrieben und Bäckereien, so Schumann.

Der GDV plädierte für ein einfaches und digitales Basisprodukt, um eine stärkere Verbreitung zu erreichen. Dies sollte eine Kapitalgarantie in Höhe von 80 Prozent der eingezahlten Beiträge in der Ansparphase haben. Das schaffe Sicherheit und biete zugleich Spielraum, um höhere Renditen am Kapitalmarkt erzielen zu können. Bei einem Arbeitgeberwechsel sollte ⁠das Produkt einfach mitzunehmen sein. Eine lebenslange Auszahlung im Alter wäre der Regelfall.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)