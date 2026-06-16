MDax-Maschinenbauer wird hochgestuft

GEA: Diese Kurs-Marke wird nun wichtig

onvista · Uhr

Die Deutsche Bank stuft GEA Group von Halten auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel von 64 auf 70 Euro. Die Begründung: robuste Fundamentaldaten und eine zu niedrige Bewertung. Charttechnisch arbeitet die Aktie an einem Ausbruch über 58 bis 59 Euro — gelingt der Schritt über 60, ist der Weg bis 66 Euro frei.

Artikel teilen:

Bewertung deutlich unter dem Fünf-Jahres-Schnitt

Das KGV liegt aktuell zwischen 16 und 17, der Fünf-Jahres-Schnitt bei 18. Bei einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent und einer Gewinnsteigerung von 21 Prozent im laufenden Jahr fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis fürs nächste Jahr deutlich unter die historische Range. Die Analysten der Deutschen Bank halten die EPS-Schätzungen für 26 bis 28 sogar für zu konservativ und haben die eigenen Prognosen um sechs Prozent angehoben.

Failbreakout liefert das Chart-Signal

GEA hatte zuletzt zweimal kurz unter die 54 Euro gedippt und ist dann jeweils sofort zurückgesprungen — ein klassischer Failbreakout auf der Unterseite. Die anschließende Aufwärtsbewegung überwand die letzte Trendlinie sehr dynamisch.

Entscheidend wird jetzt das Widerstandsniveau bei 58 bis 59 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch über 60 Euro öffnet den Raum bis 66 Euro. GEA ist damit eine der vernünftigeren deutschen Industrie-Aktien für die nächsten Monate, auch wenn ich Industrie-Werte lieber in Amerika sehe.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GEA Group

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Nach dem IPO kann es nochmal hochgehengestern, 16:31 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Hyperscaler-Aktie baut weiter aus
Amazons 200-Milliarden-Capex zeigt, wie stark die KI-Nachfrage istheute, 15:55 Uhr · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Rüstungs-Aktie im Abwärtstrend
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Fragegestern, 16:04 Uhr · onvista
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage
Pharma-Aktie mit UK-Zulassung
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritanniengestern, 16:02 Uhr · onvista
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritannien
Dax-Aktie
Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Eurogestern, 16:05 Uhr · onvista
Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Euro — ich teile den Optimismus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendheute, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen