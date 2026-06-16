Bewertung deutlich unter dem Fünf-Jahres-Schnitt

Das KGV liegt aktuell zwischen 16 und 17, der Fünf-Jahres-Schnitt bei 18. Bei einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent und einer Gewinnsteigerung von 21 Prozent im laufenden Jahr fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis fürs nächste Jahr deutlich unter die historische Range. Die Analysten der Deutschen Bank halten die EPS-Schätzungen für 26 bis 28 sogar für zu konservativ und haben die eigenen Prognosen um sechs Prozent angehoben.

Failbreakout liefert das Chart-Signal

GEA hatte zuletzt zweimal kurz unter die 54 Euro gedippt und ist dann jeweils sofort zurückgesprungen — ein klassischer Failbreakout auf der Unterseite. Die anschließende Aufwärtsbewegung überwand die letzte Trendlinie sehr dynamisch.

Entscheidend wird jetzt das Widerstandsniveau bei 58 bis 59 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch über 60 Euro öffnet den Raum bis 66 Euro. GEA ist damit eine der vernünftigeren deutschen Industrie-Aktien für die nächsten Monate, auch wenn ich Industrie-Werte lieber in Amerika sehe.