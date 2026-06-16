Generalbundesanwalt warnt vor zu vielen neuen Abwehrzentren

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Karlsruhe, ⁠15. Jun (Reuters) - Generalbundesanwalt Jens Rommel sieht die Gründung vieler verschiedener Abwehrzentren gegen Bedrohungslagen kritisch. Es sei sicher sinnvoll, das nach den Anschlägen in den ‌USA vom 11. September 2001 gegründete Gemeinsame Abwehrzentrum gegen Terrorismus (GTAZ) auszudehnen, sagte Rommel am Montag auf ⁠einem ⁠Pressempfang in Karlsruhe. "Aber viele verschiedene Zentren könnten dem Ziel abträglich sein, weil sie zu Reibungsverlusten führen dürften." Nach dem GTAZ 2001 wurden inzwischen weitere Zentren gegründet.

Rommel sprach im Vorfeld der ‌Einweihung des "Gemeinsamen Zentrums zur Abwehr ‌Hybrider Bedrohungen" (GAZ Hybrid). Am Dienstag nimmt dieses offiziell seine Arbeit in Berlin auf. Es ist ein ⁠fachübergreifender Zusammenschluss aus Bundeskriminalamt (BKA), Bundespolizei, Bundesamt für Sicherheit ‌in der Informationstechnik (BSI), Bundesnachrichtendienst (BND), ⁠Militärischem Abschirmdienst (MAD) sowie Vertretern von Verfassungsschutzbehörden. Ziel ist, Bedrohungen besser zu analysieren und koordinierte Gegenmaßnahmen gegen verdeckte, staatlich gesteuerte Angriffe einzuleiten. ‌Das Gemeinsame Internetzentrum (GIZ) ⁠zur Beobachtung und Analyse von ⁠extremistischen und terroristischen Aktivitäten im Internet wurde 2007 gegründet. Seit 2011 arbeitet in Bonn das Nationale Cyber Abwehrzentrum.

Neben den Abwehrzentren bleibt die Polizei für die Gefahrenabwehr und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe für die Ermittlung und Verfolgung von staatsgefährdenden Straftaten zuständig.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert ⁠von Ralf Bode und Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Nach dem IPO kann es nochmal hochgehengestern, 16:31 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Ein Raketenstart von SpaceX
Öl, Aktien, Gold
So reagieren die Märkte heute auf das Iran-Abkommengestern, 13:32 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte heute auf das Iran-Abkommen
Märkte heute
Allianz, SpaceX, AMD: Kursziele, IPO-Fantasie und KI-Chancengestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Kommentar zu SpaceX
Dieses IPO ist eine Ohrfeige für Kleinanleger12. Juni · onvista
Das Dragon-Raumschiff von SpaceX ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen