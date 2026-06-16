Generalbundesanwalt warnt vor zu vielen neuen Abwehrzentren

Karlsruhe, ⁠15. Jun (Reuters) - Generalbundesanwalt Jens Rommel sieht die Gründung vieler verschiedener Abwehrzentren gegen Bedrohungslagen kritisch. Es sei sicher sinnvoll, das nach den Anschlägen in den ‌USA vom 11. September 2001 gegründete Gemeinsame Abwehrzentrum gegen Terrorismus (GTAZ) auszudehnen, sagte Rommel am Montag auf ⁠einem ⁠Pressempfang in Karlsruhe. "Aber viele verschiedene Zentren könnten dem Ziel abträglich sein, weil sie zu Reibungsverlusten führen dürften." Nach dem GTAZ 2001 wurden inzwischen weitere Zentren gegründet.

Rommel sprach im Vorfeld der ‌Einweihung des "Gemeinsamen Zentrums zur Abwehr ‌Hybrider Bedrohungen" (GAZ Hybrid). Am Dienstag nimmt dieses offiziell seine Arbeit in Berlin auf. Es ist ein ⁠fachübergreifender Zusammenschluss aus Bundeskriminalamt (BKA), Bundespolizei, Bundesamt für Sicherheit ‌in der Informationstechnik (BSI), Bundesnachrichtendienst (BND), ⁠Militärischem Abschirmdienst (MAD) sowie Vertretern von Verfassungsschutzbehörden. Ziel ist, Bedrohungen besser zu analysieren und koordinierte Gegenmaßnahmen gegen verdeckte, staatlich gesteuerte Angriffe einzuleiten. ‌Das Gemeinsame Internetzentrum (GIZ) ⁠zur Beobachtung und Analyse von ⁠extremistischen und terroristischen Aktivitäten im Internet wurde 2007 gegründet. Seit 2011 arbeitet in Bonn das Nationale Cyber Abwehrzentrum.

Neben den Abwehrzentren bleibt die Polizei für die Gefahrenabwehr und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe für die Ermittlung und Verfolgung von staatsgefährdenden Straftaten zuständig.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert ⁠von Ralf Bode und Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)