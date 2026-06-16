Go Asia ruft gefrorene Austern wegen Noroviren zurück

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Weil Noroviren darin nachgewiesen wurden, ruft die Supermarktkette Go Asia gefrorene Austern zurück. Betroffen sei die Charge mit dem Haltbarkeitsdatum 5. April 2027 der Marke Surasang, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. Das müssen Verbraucher zudem wissen.

Wo wurden die Austern verkauft?

Verkauft wurden die Austern nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Das Produkt könne in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet.

Wie bemerke ich eine Norovirus-Erkrankung?

Eine Norovirus-Erkrankung äußert sich den Angaben zufolge meist innerhalb von 10 bis 50 Stunden nach Infektion plötzlich mit heftigem Durchfall und schwallartigem Erbrechen, gelegentlich auch Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach wenigen Tagen von selbst wieder ab./fdu/DP/stw

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