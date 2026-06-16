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Infracore plant Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange



16.06.2026 / 07:00 CET/CEST





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Medienmitteilung

Freiburg, 16. Juni 2026

Infracore plant Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Infracore AG (das «Unternehmen» sowie zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften «Infracore» oder die «Gruppe»), der führende Schweizer Spezialist für Spitalimmobilien, gibt heute die Absicht bekannt, einen Börsengang (der «Börsengang» oder das «Angebot») an der SIX Swiss Exchange durchzuführen.

Infracore, gegründet im Jahr 1997, ist der führende Schweizer Spezialist für Spitalimmobilien. Das Unternehmen hält, entwickelt und bewirtschaftet ein Portfolio im Wert von rund CHF 1.4 Mrd., bestehend aus 47 hochwertigen Liegenschaften an 19 Top-Standorten in der Schweiz, mit einer laufenden Bruttorendite von 5.5% und einer laufenden Nettorendite nach Capex von 4.5% im Geschäftsjahr 2025.

Infracore erwirtschaftet wiederkehrende und stabile Mieterträge. Per Ende Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Erträge auf CHF 66.1 Mio.

Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Verträge vermietet, vorwiegend an Einheiten von Swiss Medical Network, dem zweitgrössten privaten Spitalnetzwerk der Schweiz.

Infracore generiert Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio und aus der Entwicklungspipeline mit einem Entwicklungspotenzial von 42’053 m 2 .

. Einen wichtigen Wachstumspfad stellen Sale-and-Leaseback-Transaktionen mit Schweizer Spitalbetreibern dar, die aufgrund des steigenden Finanzierungsdrucks im schweizerischen Gesundheitswesen an Bedeutung gewinnen. Die am 30. März 2026 bekanntgegebene langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit dem See-Spital in Horgen im Kanton Zürich steht exemplarisch für diese Entwicklung.

Das Sale-and-Leaseback-Modell ist im Ausland etabliert und entlastet Spitäler signifikant, da sie für den Spitalbetrieb deutlich weniger Kapital binden müssen und sich auf ihre Kernkompetenz, die Gesundheitsversorgung, konzentrieren können.

Der Börsengang soll Infracore Zugang zu Kapitalmärkten ermöglichen, um potenzielle künftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen und die Marktposition sowie die Bekanntheit der Gruppe weiter zu stärken.

Infracore plant, den Nettoerlös aus dem Börsengang primär zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens in Höhe von rund CHF 55.1 Mio. zu verwenden. Die Gruppe beabsichtigt, den verbleibenden Erlös zur Finanzierung der Entwicklungspipeline sowie zum Aufbau einer Kapitalstruktur zu verwenden, welche die Wachstumsstrategie unterstützt.

Die Gesellschaft hat von folgenden Investoren Cornerstone-Commitments zum Erwerb von Aktien im Rahmen des Angebots für eine garantierte Zuteilung in einem Gesamtbetrag von CHF 75 Mio. bis CHF 80 Mio. bei Abschluss des Angebots erhalten: Cohen & Steers UK Limited, handelnd auf Rechnung bestimmter von ihr verwalteter Fonds und Konten, für einen Gesamtbetrag von CHF 40 Mio. oder CHF 35 Mio., abhängig von der Free-Float-Bewertung bei Abschluss des Angebots, und Swiss Finance & Property Group AG, handelnd auf Rechnung bestimmter Fonds und Konten, darunter RoPAS (CH) Institutional Fund – Real Estate Securities, für einen Gesamtbetrag von CHF 40 Mio.



Diese Commitments erfolgen zum endgültigen Angebotspreis (bis zu einem bestimmten maximalen Angebotspreis) und vorbehaltlich üblicher Bedingungen, einschliesslich eines Mindestangebotsvolumens, des erfolgreichen Abschlusses des Börsengangs sowie einer minimalen Free-Float-Bewertung bei Abschluss des Angebots. Die Cornerstone-Investoren unterliegen keinen vertraglichen Lock-up-Beschränkungen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Börsengang je nach Marktbedingungen in den kommenden Wochen erfolgen wird.

Infracore ist ein wichtiger Player im Schweizer Gesundheitsmarkt

Infracore ist eine auf Spitalinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft. Ihr Portfolio umfasst 47 Immobilien an 19 Top-Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von 221'157 m² und einem Wert von ca. CHF 1.4 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2025). Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Mietverträge vermietet, vorwiegend an Einheiten von Swiss Medical Network, dem zweitgrössten privaten Spitalnetzwerk der Schweiz. Auf Basis vertraglich vereinbarter Mietstaffelungen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Mieteinnahmen zu rechnen. Die Leerstandsquote liegt per Jahresende 2025 bei tiefen 1.3%.

Infracore hat ein fokussiertes Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Infracore ist fokussiert: Die Gesellschaft stellt die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für die medizinischen Dienstleistungen ihrer Mieter bereit, ist aber nicht am medizinischen Betrieb beteiligt. Infracore erzielt stabile, wiederkehrende Erträge aus dem bestehenden Portfolio und generiert zusätzliches Wachstum durch Optimierungs- und Erweiterungsprojekte im Bestand sowie durch eine Entwicklungspipeline mit einem Entwicklungspotenzial von 42’053 m2. Ein weiterer Wachstumspfad ergibt sich aus Sale-and-Leaseback-Transaktionen: Viele Schweizer Spitäler weisen Investitionsbedarf auf, stehen aber gleichzeitig vor Finanzierungsherausforderungen, akzentuiert durch einen erschwerten Zugang zum Anleihenmarkt. Vor diesem Hintergrund dürfte das im Ausland bereits etablierte Modell von Sale-and-Leaseback-Transaktionen an Bedeutung gewinnen und perspektivisch zu einer Verbreiterung der Mieterschaft um weitere Gesundheitsdienstleister führen.

Infracore verfügt über Wettbewerbsvorteile

Spezialisiert auf Schweizer Spitalinfrastruktur

Infracore ist auf den Besitz und die Weiterentwicklung von Spitalimmobilien in der Schweiz spezialisiert. Das Portfolio umfasst vor allem Akutspitäler, Spezialkliniken und Rehabilitationszentren. In einem von hohen Markteintrittsbarrieren und komplexen Regularien geprägten Umfeld agiert die Gesellschaft als Partnerin von Schweizer Spitälern und differenziert sich mit ihrem langjährigen Leistungsausweis, hoch spezifischem Know-how und einem erfahrenen Managementteam.

Langfristige, inflationsindexierte Mietverträge

Das Portfolio ist per 31. Dezember 2025 zu 98.7% vermietet (Leerstand: 1.3%) und weist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 28.7 Jahren auf. Die Mietverträge sind langfristig und inflationsindexiert. Das Schweizer Gesundheitsfinanzierungsmodell, bei dem sich Kantone und gesetzliche Krankenversicherer die Kosten für stationäre und ambulante Behandlungen teilen, trägt zusätzlich zur Ertragssicherheit bei. Die breit gefächerte, öffentlich-private Kostenträgerbasis sichert die Mieterträge ab und verringert das Ausfallrisiko.

Starke Beziehung zur Ankermieterin und nationale Präsenz

Im Jahr 2025 machten Mietverträge mit einzelnen Kliniken des Swiss Medical Network 89.4% der Mieteinnahmen aus, während weitere 3.6% mit anderen Mietern aus der AEVIS-VICTORIA-Gruppe erzielt wurden. Unter Berücksichtigung der angekündigten Sale-and-Leaseback-Transaktion mit dem See-Spital in Horgen und dem geplanten Mieterwechsel in der Privatklinik Lindberg wird der Anteil von Swiss Medical Network an den gesamten Mieterträgen auf voraussichtlich rund 77.5% sinken. Das Portfolio ist geographisch differenziert mit Schwerpunkten in den Kantonen Waadt, Zürich, Genf und Tessin. Dies ermöglicht eine campusbasierte Entwicklung und Optimierung in den wichtigsten Schweizer Gesundheitsmärkten.

Wachstumsopportunitäten mit Sale-and-Leaseback

Eine Entwicklungspipeline von 42’053 m² schafft substanzielles organisches Wachstumspotenzial. Zusätzlich gewinnen attraktive Sale-and-Leaseback-Transaktionen im Schweizer Gesundheitssystem an Bedeutung. Sie entwickeln sich zum Wachstumstreiber, da Schweizer Spitäler mit zunehmendem Finanzierungsdruck konfrontiert sind. Die am 30. März 2026 bekanntgegebene langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit dem See-Spital in Horgen im Kanton Zürich steht exemplarisch für diese Situation. Sale-and-Leaseback ist ein bewährtes Modell, das in vielen Ländern, unter anderem den USA, Grossbritannien und Belgien, etabliert ist. Das Modell ermöglicht es den Spitälern, für den Spitalbetrieb deutlich weniger Kapital zu binden und sich auf ihre Kernkompetenz, die Gesundheitsversorgung, zu konzentrieren, während die Bereitstellung der Infrastruktur von einer spezialisierten Immobiliengesellschaft verantwortet wird.

Attraktive Cashflows und solide Bilanz

Das Portfolio generiert attraktive Cashflows und weist eine starke Funds-from-Operations-(FFO)-Rendite von rund 6.1% bei einer EBITDA-Marge von rund 91.3% (ohne Neubewertungen) auf. Die Kapitalstruktur ist solide ausgestaltet mit einem konservativen Verschuldungsgrad und einem Netto-Loan-to-Value (Net LTV) von rund 44.0%. Zudem strebt die Gesellschaft eine nachhaltige, attraktive Dividendenpolitik mit einer Bruttoausschüttungsquote von mindestens 80.0% der FFO pro Jahr an. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Infracore mit einer Dividende in der Höhe von rund CHF 45 Mio.

Infracore hat starken Leistungsausweis als Spitalinfrastruktur-Spezialist

Das Portfolio von Infracore weist für die letzten knapp zwanzig Jahre ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 11.8% aus. Es zeigt sich dabei sowohl bei konjunkturellen Schwankungen als auch während der Covid-Pandemie als stabil werthaltig. Neben bekannten Gebäuden der Privatklinik Bethanien in der Stadt Zürich oder der Clinique Générale Beaulieu in der Stadt Genf besitzt Infracore unter anderem mit dem Genolier Innovation Hub einen wegweisenden Ort für medizinische Innovation, Ausbildung und Forschung. Infracore verfügt nicht nur über einen Leistungsausweis im langfristig werterhaltenden Management von Spitalimmobilien, sondern auch in der wertschaffenden Entwicklung: Seit dem Jahr 2006 hat Infracore mehr als 35 grössere Entwicklungs-, Renovations- und Erweiterungsprojekte an Spitalstandorten in der Schweiz realisiert und ihr Portfolio auf 47 Liegenschaften an 19 Top-Standorten ausgebaut. Infracore plant, mittelfristig rund CHF 20 Mio. in weitere Renovations- und Instandhaltungen im Bestandsportfolio zu investieren und mehr als CHF 300 Mio. für wachstumstreibende Akquisitionsaktivitäten einzusetzen. Sie rechnet mit einer durchschnittlichen Brutto-Yield-on-Cost-Rendite von rund 5.0%.

Schweizer Gesundheitsmarkt wächst weiter

Die Gesundheitsausgaben in der Schweiz sind über viele Jahre hinweg stärker gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es wird erwartet, dass die Treiber dieser Entwicklung, namentlich die Alterung der Gesellschaft, die Zunahme chronischer Erkrankungen sowie das Bevölkerungswachstum, im Laufe der Zeit zu einer stärkeren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen führen werden. Diese Faktoren dürften die Gesundheitsausgaben auch künftig auf einem hohen Niveau halten und die Nachfrage nach moderner, gut gelegener Healthcare-Infrastruktur ausweiten. Vor dem Hintergrund hoher Markteintrittsbarrieren, unter anderem finanziell, regulatorisch und know-how-bedingt, ist Infracore als spezialisierte Immobiliengesellschaft hervorragend positioniert, um von diesen Marktentwicklungen zu profitieren und die benötigte Infrastruktur für eines der besten Gesundheitssysteme der Welt bereitzustellen, zu bewirtschaften und weiterzuentwickeln.

Überblick über das Angebot

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Börsengang und die Kotierung an der SIX Swiss Exchange einen logischen nächsten Wachstumsschritt in der Entwicklung der Gruppe darstellen. Sie werden die Sichtbarkeit und die Marktposition von Infracore weiter stärken und künftig möglicherweise den Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglichen.

Das Angebot soll voraussichtlich durchgeführt werden als (i) ein öffentliches Angebot in der Schweiz sowie (ii) Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und der Schweiz, jeweils in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen und gestützt auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, auf Grundlage der Ausnahmeregelungen der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, sowie unter Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, sowie der UK Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Die Preisspanne und das Emissionsvolumen werden zu einem späteren Zeitpunkt und abhängig von den Marktbedingungen bekannt gegeben.

Das Angebot wird voraussichtlich den Verkauf von im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien mit einem angestrebten Bruttoerlös von rund CHF 200 Mio., sowie allenfalls bestehender Aktien, die vom grössten Aktionär des Unternehmens, MPT Switzerland Holding S.à r.l. (der «Verkaufende Aktionär»), einer Tochtergesellschaft von Medical Properties Trust, Inc., angeboten werden, umfassen, sowie eine marktübliche Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die derzeit vom Verkaufenden Aktionär gehaltenen Partizipationsscheine sollen unmittelbar vor dem ersten Handelstag in Namenaktien umgewandelt werden. Sämtliche Aktien, einschliesslich der angebotenen Aktien, sind in jeder Hinsicht gleichrangig (pari passu).

Citigroup und Zürcher Kantonalbank fungieren als Joint Global Coordinators und, zusammen mit Baader Bank, als Joint Bookrunners für das geplante Angebot, während Swiss Finance & Property AG als Co-Manager und Octavian als Selling Agent tätig ist. Rothschild & Co fungiert als Finanzberater für AEVIS VICTORIA SA.

Die derzeitigen Hauptaktionäre des Unternehmens, AEVIS VICTORIA SA und der Verkaufende Aktionär, werden voraussichtlich marktübliche Lock-up-Verpflichtungen eingehen und von einer selektiven Opting-out-Klausel in den Statuten des Unternehmens profitieren. Infolgedessen sind bestimmte Aktionäre möglicherweise nicht verpflichtet, ein Pflichtangebot gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel zu unterbreiten.

Weitere Informationen:

Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Über Infracore AG

Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die im Rahmen langfristiger Verträge Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft, mit Sitz in Freiburg, umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von 221’157 m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Mietverträge vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network, das zweitgrösste private Spitalnetzwerk der Schweiz. Infracore erwirtschaftet wiederkehrende, stabile Mieterträge und generiert Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio und aus einer 42’053 m2 umfassenden Pipeline mit gezielten Entwicklungsvorhaben. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA SA. www.infracore.ch

Über Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. (MPT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit internem Portfoliomanagement, der im Jahr 2003 gegründet wurde, um Spitalimmobilien zu erwerben und zu entwickeln. Die Vermietung erfolgt im Rahmen von Net-Lease-Verträgen. Seit der Gründung in Birmingham, Alabama (USA), hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit grössten Eigentümer von Spitalimmobilien entwickelt. Zum 31. März 2026 hielt MPT 378 Gesundheitseinrichtungen mit rund 38’000 Betten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Das Finanzierungsmodell von MPT unterstützt Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht es Spitalbetreibern, den Wert ihres Immobilienvermögens zu erschliessen, um Modernisierungen von Einrichtungen, technologische Entwicklungen sowie weitere Investitionen in den Betrieb zu finanzieren. www.mpt.com

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding AG (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (30.0%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com

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