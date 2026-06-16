IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) trifft bei Bohrungen in der Hauptzone bei Bald Hill erneut auf massiven antimonhaltigen Stibnit (Sb): 36,0 % Sb in Bohrloch BHW-26-04 und 27,0 % in Bohrloch BH-26-15

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) trifft bei Bohrungen in der Hauptzone bei Bald Hill erneut auf massiven antimonhaltigen Stibnit (Sb): 36,0 % Sb in Bohrloch BHW-26-04 und 27,0 % in Bohrloch BH-26-15

Vancouver, Kanada / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse aus weiteren Bohrungen in der Hauptzone auf dem Antimonprojekt Bald Hill erhalten hat. Die Ergebnisse stammen aus Bohrungen, die Teil des für das zweite und dritte Quartal 2026 geplanten, mehr als 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms sind. Ein Teil der Bohrungen im Rahmen des erweiterten Bohrprogramms soll der Ausdehnung der Mineralisierung in der Hauptzone nach Norden und Süden bzw. in die Tiefe dienen. Der Rest der Bohrungen wird sich auf Ziele im Bereich der neuen Zonen konzentrieren, die vor Kurzem auf dem Antimonprojekt Bald Hill ermittelt wurden.

Highlights

- In allen Bohrlöchern in der Hauptzone wurde antimonhaltiger Stibnit durchteuft

- Werte von bis zu 36,0 % Antimon (Sb), 27,0 % Sb und 19,8 % Sb

- Mächtigkeiten von bis zu 13,2 Metern

- Die Mineralisierungsabschnitte liegen in Tiefen von bis zu 240 Metern

- Die Bohrabschnitte umfassen mehrere Mineralisierungszonen: In Bohrloch BHW-26-04 wurden auf einer Bohrlochlänge von 20 Metern drei Zonen und in BH-26-15 auf einer Bohrlochlänge von 40 Metern drei Zonen durchteuft

- Die Bohrlöcher weisen eine Mineralisierung auf größerer Mächtigkeit auf: Bohrloch BH-26-15 lieferte 2,85 % Sb auf 13,2 Metern

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse für die Bohrkernproben aus der Hauptzone auf dem Antimonprojekt Bald Hill

Ergebnisse der Bohrproben - Hauptzone bei Bald Hill

Bohrungen an der Westseite

Bohrloch Nr. BHW-26-03

von (m) bis (m) Länge (m) % Sb

Zone 1 80,4 81,7 1,3 2,23

Zone 2 84,2 85,0 0,8 19,8

Bohrloch Nr. BHW-26-04

von (m) bis (m) Länge (m) % Sb

Zone 1 100,8 103,0 2,2 0,33

Zone 2 107,8 108,8 1 1,48

Zone 3 110,8 121,0 10,3 5,45

einschl. 118,0 121,0 3,0 13,3

Bohrungen an der Ostseite

Bohrloch Nr. BH-26-15

von (m) bis (m) Länge (m) % Sb

Zone 1 200,5 207,1 6,6 2,15

einschl. 200,5 202,2 1,7 7,62

Zone 2 213,1 226,3 13,2 2,85

einschl. 213,1 217,2 4,1 5,45

einschl. 217,9 221,2 3,3 2,86

einschl. 223,3 226,3 3,0 2,85

Zone 3 237,3 239,5 2,3 8,15

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Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher BHW-26-03, BHW-26-04 und BH-26-15 in der Hauptzone bei Bald Hill. Beachten Sie bitte, dass die Bohrungen die Hauptzone sowohl an der West- als auch an der Ostseite durchteufen und so Scheren-Abschnitte erzeugen. Nur die gemeldeten Bohrlöcher sind gekennzeichnet. Ziel der Bohrlöcher BHW-26-03 und BHW-26-04 war die Erweiterung der Mineralisierung nach Süden.

Herr James Atkinson, PGeo., CEO von Antimony Resources, sagt dazu: Diese Analyseergebnisse stammen aus Bohrlöchern im nördlichen und südlichen Bereich der Hauptzone. Die Bohrlöcher BHW-26-03 und BHW-26-04 waren als Scherenlöcher geplant, die die Hauptzone von der Westseite durchschneiden. Diese Bohrlöcher erstrecken sich auch in die südliche Ausdehnung der Hauptzone und waren darauf ausgelegt, die Kontinuität der Mineralisierung nach Süden zu untersuchen. Sie haben die Antimonmineralisierung erfolgreich durchteuft und somit die Hauptzone in südlicher Richtung erweitert.

Wie bereits beschrieben, wird sich das aktuelle Bohrprogramm in der Hauptzone auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung nach Süden und Norden sowie in die Tiefe konzentrieren. Die Exploration in den neuen Zonen wird mit Bohrungen in der Zone Central fortgesetzt, wobei bereits mehr als 1.500 Meter niedergebracht wurden, um die bei Schürfgrabungen an der Oberfläche freigelegte Mineralisierung zu durchteufen.

Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Ausgewiesen sind die Ausmaße der mineralisierten Zonen in BHW-26-03 und BHW-26-04 an der Westseite und in BH-26-15 an der Ostseite.

Mineralisierte Abschnitte

Bohrungen an der Westseite

BHW-26-03

PROBE von (m) bis (m) Länge (m) Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb)

2304541 80,40 81,00 0,60 > 500 0,217 680

2304542 81,00 81,70 0,70 > 500 3,95 654

2304543 81,70 82,50 0,80 286 14

2304544 82,50 83,35 0,85 180 10

2304545 83,35 83,80 0,45 156 11

2304546 83,80 84,20 0,40 194 10

2304547 84,20 85,00 0,80 > 500 19,8 852

2304548 85,00 85,40 0,40 255 14

2304549 85,40 86,25 0,85 161 12

2304151 86,25 87,08 0,83 113 12

2304152 87,08 88,10 1,02 242 11

2304153 88,10 89,15 1,05 65 12

2304154 89,15 90,05 0,90 45 8

BHW-26-04

PROBE von (m) bis (m) Länge (m) Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb)

2304243 100,80 102,00 1,20 > 500 0,24 98

2304244 102,00 103,00 1,00 > 500 0,43 1040

2304251 107,75 108,75 1,00 > 500 1,48 140

2304254 110,75 111,75 1,00 > 500 0,59 113

2304255 111,75 112,50 0,75 > 500 0,30 175

2304256 112,50 113,15 0,65 258 0,03 364

2304257 113,15 114,10 0,95 > 500 15,60 384

2304258 114,10 115,00 0,90 > 500 0,24 26

2304259 115,00 116,00 1,00 138 0,01 8

2304261 116,00 117,00 1,00 330 0,03 8

2304262 117,00 118,00 1,00 117 0,01 8

2304263 118,00 119,00 1,00 > 500 0,10 9

2304264 119,00 120,10 1,10 > 500 36,00 771

2304265 120,10 121,00 0,90 > 500 0,23 446

Bohrungen an der Ostseite

BH-26-15

2305039 200,50 201,05 0,55 > 500 0,60 40

2305041 201,05 201,55 0,50 > 500 23,10 701

2305042 201,55 202,20 0,65 > 500 1,65 1020

2305043 202,55 203,80 1,25 477 0,05 729

2305044 203,20 204,10 0,90 128 0,01 60

2305045 204,10 205,10 1,00 > 500 0,06 1860

2305046 205,10 206,10 1,00 > 500 0,79 2320

2305047 206,10 207,10 1,00 > 500 0,30 1610

2305055 213,10 214,10 1,00 > 500 2,77 2300

2305056 214,10 214,50 0,40 > 500 0,24 176

2305057 214,50 215,20 0,70 > 500 27,00 1180

2305058 215,20 216,20 1,00 > 500 0,07 120

2305059 216,20 217,20 1,00 > 500 0,53 95

2305061 217,20 217,90 0,70 108 0,01 91

2305062 217,90 218,20 0,30 > 500 23,10 195

2305063 218,20 219,20 1,00 > 500 2,38 392

2305064 219,20 220,20 1,00 159 0,02 75

2305065 220,20 221,20 1,00 > 500 0,12 107

2305066 221,20 222,20 1,00 77 0,01 11

2305067 222,20 223,00 0,80 72 0,01 67

2305068 223,00 223,75 0,75 > 500 0,09 67

2305069 223,75 224,25 0,50 > 500 17,80 382

2305071 224,25 225,25 1,00 > 500 0,17 145

2305072 225,25 226,25 1,00 > 500 0,12 58

2305085 237,25 238,25 1,00 > 500 2,01 37

2305086 238,25 238,80 0,55 > 500 0,94 91

2305087 238,80 239,50 0,70 > 500 22,60 423

Die nächste Explorationsphase bei Bald Hill wird magnetische und elektromagnetische Flugvermessungen, Bodenprobenahmen und geologische Kartierungen umfassen. In Interessengebieten, insbesondere in den neuen Zonen, sowie in anderen Bereichen, in denen die Bodenprobenahmen anomale Werte von Antimon oder anderen Metallen anzeigen, werden weitere Schürfgrabungen absolviert. Bitte beachten Sie, dass SR1 und SR2 in Abbildung 2 Gebiete aufweisen, in denen die Bodenprobenahmen anomale Antimonergebnisse geliefert haben.

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Abbildung 2: Gebiete mit einer bekannten Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bald Hill. Hinweis: Die Bodenanomalien SR1 und SR2 werden derzeit erkundet, während in den Zonen Marcus, Central und South Schürfgrabungen absolviert wurden.

QA/QC

Proben werden von den Bohranlagen zu unserer gesicherten Bohrkernaufbereitungsanlage transportiert, wo sie von unseren geotechnischen Mitarbeitern untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Bohrkerne - einschließlich RQD, Kernverlust usw. - erfasst wurden und bestätigt ist, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß verpackt ist, wird er von unseren professionellen Geologen protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geteilt; etwa die Hälfte wird zur sicheren Aufbewahrung in die Kiste zurückgelegt, die andere Hälfte wird in Plastiktüten verpackt. Die Beutel werden versiegelt und in größere Segeltuchtaschen verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.

Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Hauptzone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Hauptzone auf dem neu erworbenen Claim Second Run abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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