IRW-News: Discovery Energy Metals Corp.: Discovery Energy Metals Corp. meldet Abschluss der geochemischen Probenahmen auf dem Cu-Mo-Projekt Crystal Lake in British Columbia

IRW-PRESS: Discovery Energy Metals Corp.: Discovery Energy Metals Corp. meldet Abschluss der geochemischen Probenahmen auf dem Cu-Mo-Projekt Crystal Lake in British Columbia

Vancouver, British Columbia, Kanada - 16. Juni 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) (Discovery oder das Unternehmen), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika spezialisiert, freut sich bekannt zu geben, dass es das Programm auf seinem Konzessionsgebiet Crystal Lake (das Konzessionsgebiet), das Prospektionsarbeiten an der Oberfläche und geochemische Bodenprobenahmen umfasste, erfolgreich abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet liegt etwa 160 km südwestlich von Prince George (British Columbia) und bietet großes Potenzial für die Auffindung einer porphyrischen Kupfer- und Molybdänmineralisierung.

Highlights des Programms

- Bodenprobenahmen: Entnahme von insgesamt 280 Bodenproben aus dem B-Horizont auf zwei Rastern an der Ostseite des Crystal Lake. Die Proben wurden in 25-m-Abschnitten entlang von Linien mit Nordost-Südwest-Ausrichtung im Abstand von jeweils 50 m gewonnen. Die Bodenraster waren auf eine in der Vergangenheit an der Oberfläche ermittelte Mineralisierung und geophysikalische Anomalien auf dem Konzessionsgebiet ausgerichtet.

- Gesteinsprobenahmen: Fünfundzwanzig (25) Proben aus Ausbissen wurden entlang der Bodenprobenahmeraster entnommen, wenn das zutage tretende Grundgestein dies ermöglichte.

Die Oberflächenprobenahmen wurden von der Firma Dahrouge Geological Consulting über einen Zeitraum von acht (8) Tagen zwischen 23. Mai und 30. Mai 2026 absolviert. Als Basis des Feldprogramms diente das Crystal Lake Resort, das innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets gelegen ist. Nach Erhalt werden die Ergebnisse in die Ausrichtung zukünftiger Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet einfließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Gesteinsproben wurden vor Ort mit Hammer und Meißel gewonnen. Die Bodenproben wurden aus dem mutmaßlichen B-Horizont mit einem tragbaren Schneckenbohrer und/oder Geotool entnommen. Die Standorte für alle Probentypen wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät oder einem Tablet bestimmt; die Proben wurden in voretikettierte Probenbeutel gegeben. Die Proben wurden von der Firma Manitoulin Transport für die Aufbereitung und geochemische Analyse sicher an AGAT Laboratories Ltd. in Calgary (AB) transportiert. Da sich das Programm noch in einem frühen Stadium befindet, wurden der Probencharge keine zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben oder Feldduplikate hinzugefügt. Das Unternehmen verlässt sich auf die internen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren von AGAT Laboratories Ltd., das gemäß ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert ist. Die spezifischen Aufbereitungs- und Analysemethoden werden zusammen mit den Analyseergebnissen bekannt gegeben.

Marketingvereinbarung

Discovery Energy Metals Corp. freut sich ferner mitzuteilen, dass das Unternehmen mit Zimtu Capital Corp. (Zimtu) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge Zimtu für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten ab dem 1. Juni 2026 Marketingdienstleistungen im Rahmen seines Zimtu ADVANTAGE-Programms gegen 15.000 $ pro Monat erbringen wird (die Zimtu-Vereinbarung). Das Programm ist darauf ausgerichtet, strategische Marketingunterstützung, die Einbindung von Investoren und Initiativen zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung zu bieten. Zu den Dienstleistungen gehören Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte von Rockstone Research und deren Verbreitung, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Geschäftssitz in der Suite 1450 - 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2 und ist unter der Rufnummer +1 (604) 681-1568 oder per E-Mail an info@zimtu.com erreichbar. Die an Zimtu zu zahlende Gegenleistung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Zimtu hält derzeit 5.850.000 Aktien des Unternehmens und steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange).

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo. (EGBC-Lizenz Nr. 48336), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist ein Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. (EGBC-Berufszulassung Nr. 1003035), der Beratungsfirma, die von Discovery Energy Metals Corp. mit der Durchführung und Leitung der Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake, einschließlich des geochemischen Oberflächenprobenahmeprogramms 2026, beauftragt wurde. Herr Schmidt ist auch Direktor von Discovery Energy Metals Corp.

Über Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA)

Discovery Energy Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Kupfer-Molybdän-Projekts Crystal Lake konzentriert - einem Explorationsprojekt in der Anfangsphase, das in einem stark mineralisierten Distrikt im Zentrum von British Columbia liegt. Das Konzessionsgebiet Crystal Lake besteht aus acht zusammenhängenden Mineral-Claims, die etwa 5.283 Hektar umfassen und sich 34 km südlich von Fort Fraser in British Columbia befinden. Das Projekt ist ganzjährig über die Kenny Dam Road und gut unterhaltene Forstwege erreichbar und bietet nahegelegenen Zugang zu wesentlicher Infrastruktur wie CN Rail, BC Hydro Transmission, Highway 16 und den Gemeinschaften von Vanderhoof und Fraser Lake. Das Unternehmen besitzt weiterhin ein Portfolio an Mineral-Claims in Québec, einschließlich Projekten in den Regionen Nunavik und James Bay, und bringt das Projekt ESN in Nevada und das Projekt Koster Dam im Zentrum von British Columbia voran. Weitere Einzelheiten finden Sie auf: www.discoveryenergymetals.com. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors,

Mike Hodge

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Discovery Energy Metals Corp.

1450 - 789 West Pender Street,

Vancouver, BC Canada V6C 1H2

Telefon: +1 (604) 681-1568

E-Mail: info@discoveryenergymetals.com

Web: www.discoveryenergymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie voraussehen, planen, schätzen, erwarten, könnte, wird, beabsichtigen, sollte, potenziell, indikativ und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake, einschließlich des erwarteten Umfangs, der Dauer, der Ziele und des Zeitplans des Programms, der Bewertung und des Potenzials historischer geochemischer Anomalien und porphyrischer Mineralisierungen, die Verfeinerung künftiger Bohrziele, den Beginn und den Abschluss von Feldaktivitäten sowie die im Rahmen der Marketing- und Investor-Awareness-Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. zu erbringenden Dienstleistungen, einschließlich der voraussichtlichen Laufzeit und des Zeitplans für diese Dienstleistungen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, Schwankungen der Rohstoffpreise, Gegenparteirisiken, Marktbedingungen, behördlichen Entscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, den vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84697

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84697&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA25472R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.