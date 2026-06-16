IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

Vancouver, British Columbia - 15. Juni 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ - freut sich, den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an einer bestehenden Lizenzgebühr für das REN-Projekt, die Veröffentlichung seines Integrierten Berichts 2026 sowie weitere Details zum Kapitalmarkttag des Unternehmens bekannt zu geben.

Erwerb der REN-Lizenzgebühr

Das Unternehmen hat eine zusätzliche indirekte 0,1875 %-Netto-Schmelzabgabe (NSR) am REN-Projekt für eine Gesamtbarzahlung von 6,25 Mio. US-Dollar erworben. Dies erfolgt zusätzlich zu der bestehenden indirekten 1,50 %-NSR-Beteiligung, die zu denselben Bedingungen gehalten wird. Infolgedessen haben sich die Nettobeteiligungen des Unternehmens am REN-Projekt auf eine indirekte NSR von 1,6875 % und eine Nettogewinnbeteiligung von 3,5 % erhöht. Das REN-Projekt ist ein Projekt in der Entwicklungsphase in Nevada, USA, das sich im Besitz von Nevada Gold Mines befindet, einem Joint Venture zwischen Barrick Mining Corp. (61,5 %) und Newmont Corp. (38,5%), und das von der Barrick Mining Corp. betrieben wird. Barrick hat angekündigt, dass das Unternehmen die erste Produktion in Ren für 2026 erwartet und bis Ende 2027 die volle Produktionskapazität erreichen will, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 140.000 Unzen.

Integrierter Bericht

Gold Royalty freut sich zudem, die Veröffentlichung seines Integrierten Berichts 2026 bekannt zu geben, der das Asset Handbook und den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens enthält. Der integrierte Bericht ist auf der Website des Unternehmens unter www.goldroyalty.com verfügbar.

Das Asset Handbook stellt die wichtigsten Cashflow- und Entwicklungsanlagen von Gold Royalty vor, darunter die kürzlich erworbene Lizenzgebühr für Pedra Branca sowie die Lizenzgebühr für die Mine Jerritt Canyon, deren Wiederinbetriebnahme der Betreiber innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet. Der Nachhaltigkeitsbericht hebt die deutliche Verbesserung der Scope-2-CO-Emissionen im Jahresvergleich hervor, die Fortschritte des Unternehmens beim Engagement in der Gemeinschaft und bei der Unterstützung lokaler Anliegen sowie sein anhaltendes Bekenntnis zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken.

Kapitalmarkttag

Das Managementteam von Gold Royalty veranstaltet seinen Capital Markets Day am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, von 9:30 bis 12:30 Uhr EDT virtuell und vor Ort in Toronto, Kanada.

Bitte besuchen Sie https://www.goldroyalty.com/investors/events für Informationen zur Voranmeldung und zum Abruf des Webcasts zum Capital Markets Day 2026. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nach der Präsentation auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Die Veranstaltung bietet einen Überblick über das Geschäft von Gold Royalty, die langfristige Strategie, die M&A-Aussichten, die Kapitalstruktur und die jüngsten Entwicklungen im gesamten Portfolio des Unternehmens. Darüber hinaus freut sich Gold Royalty, Gastredner von CoreX Holding BV, DPM Metals Inc. und Orla Mining Ltd. begrüßen zu dürfen, die jeweils über den aktuellen Stand der Minen und Projekte Pedra Branca, Vare und South Railroad berichten werden.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Seine Mission ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen für Edelmetalle aufzubauen, das unseren Aktionären überlegene langfristige Renditen beschert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Netto-Schmelzabgaben-Lizenzgebühren für Goldvorkommen in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Anleger

Weitere Informationen zu den Liegenschaften, die den Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen der Gesellschaft zugrunde liegen, entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber, einschließlich der hierin genannten Pressemitteilungen und der sonstigen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty Beteiligungen hält, basieren auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend auf die Offenlegungen der Betreiber seiner Beteiligungen sowie auf andere öffentlich zugängliche Informationen angewiesen. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl dem Unternehmen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Informationen ungenau sein könnten, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Entwicklung der Projekte, die den Lizenzgebührenanteilen des Unternehmens zugrunde liegen, den Geschäftsplänen und Strategien des Unternehmens sowie seinen Nachhaltigkeitsinitiativen . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, glauben, planen, voraussehen oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der der Gesellschaft zugrunde liegenden Projekte, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise sowie der Fähigkeit der Gesellschaft, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Lizenzgebührenanteilen des Unternehmens zugrunde liegen, vorgeschlagene Pläne für diese Liegenschaften umzusetzen oder geplante Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigungen, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie weitere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84698

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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