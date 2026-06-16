IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Pläne für Explorationsprogramm 2026 von Hi-View

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Pläne für Explorationsprogramm 2026 von Hi-View

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. JUNI 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) hat sein Explorationsprogramm 2026 für sein Konzessionsgebiet Toodoggone im Norden von British Columbia bekannt gegeben.

Das Programm 2026 umfasst 50 Linienkilometer an Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP), 50 km² an geologischen Kartierungen und Prospektionsarbeiten sowie etwa 4.000 Bodenproben auf einer Fläche von über 100 km². Alle Bodenproben werden unter Anwendung eines Ultra-Spuren-Multielementanalyse-Pakets analysiert. Bohrgenehmigungen wurden für die primären Zielgebiete des Unternehmens erteilt und werden mit Fortdauer der Explorationsarbeiten kontinuierlich bewertet, um ein Bohrprogramm zu finalisieren, sofern dies gerechtfertigt ist.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View: Angesichts der Erwartung einer der aktivsten Explorationssaisons, die das Gebiet Toodoggone je erlebt hat, führt Hi-View sein bis dato intensivstes Programm durch. Unser Programm 2026 umfasst unsere wichtigsten Ziele im gesamten Distrikt. Wir sind davon überzeugt, dass Toodoggone einer der vielversprechendsten Mineralgürtel Kanadas ist, und wir beabsichtigen, zu dieser Erfolgsgeschichte beizutragen, indem wir unser Hauptaugenmerk auf mehrere vorrangige Porphyr- und epithermale Ziele richten.

Details des Programms

IP-Untersuchungen sind über Anomalien geplant, die in den luftgestützten Magnetikdaten des Unternehmens aus dem Jahr 2025 identifiziert wurden - in Verbindung mit Gebieten, die übereinstimmende geochemische Oberflächenanomalien aufweisen. Der Schwerpunkt der geologischen Kartierungen wird auf der detaillierten Darstellung von Struktur, Alteration, Erzgängen und Mineralisierungsmustern in ausgewählten Interessenbereichen liegen, um uns in Richtung einer Mineralisierung im Porphyr- und epithermalen Stil zu bewegen. Das Programm wird historische Kartierungen und Proben validieren sowie neue, historisch unzureichend erkundete Ziele untersuchen und dabei Analysetechniken anwenden, die im Konzessionsgebiet noch nicht genutzt wurden, wie etwa Hyperspektralanalyse, Petrografie und Ganzgesteinsgeochemie, sofern dies erforderlich ist, um unsere geologischen Modelle zu erstellen und unsere Ziele weiter abzugrenzen.

Die Bodenprobenahmen werden sich über vielversprechende Gebiete im südlichen Teil des Konzessionsgebiets sowie über Black Pearl inmitten unserer nördlichen Claims erstrecken. Der Schwerpunkt wird dort liegen, wo die Gesteinsausbisse innerhalb unserer Interessenbereiche begrenzter sind und wo historische Bodenprobendaten nur eingeschränkte Ergebnisse lieferten. Das Ultra-Spuren-Multielementanalyse-Paket soll geringe Konzentrationen von Indikatorelementen, einschließlich Tellur und Selen, nachweisen, die mit Porphyr-Epithermal-Systemen in Zusammenhang stehen und bei höheren analytischen Nachweisgrenzen oftmals übersehen werden.

Zielgebiete

Die Feldarbeiten verteilen sich auf mehrere Zielgebiete im Konzessionsgebiet. Die geplanten Aktivitäten nach Gebiet umfassen:

- Black Pearl - IP, Bodenproben, Kartierungen und Prospektionsarbeiten

- Golden Stranger - IP, Bodenproben und Prospektionsarbeiten

- Saunders - IP, Prospektionsarbeiten und Kartierungen

- Lawyers East - IP, Bodenproben, Prospektionsarbeiten und Kartierungen

- Borealis - IP, Bodenproben, Prospektionsarbeiten und Kartierungen

- Nub - IP, Bodenproben und Prospektionsarbeiten

- Northern Properties - Kartierungen und Prospektionsarbeiten

Zu den weiteren Zielgebieten im Konzessionsgebiet zählen Harmon Peak, Ursus, Junker, Garnet und Oxide Summit.

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Abbildung 1: Karte des Explorationsprogramms und der Claims von Hi-View Resources

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Das Explorationsprogramm wird unter der Leitung von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), dem Vice President of Exploration des Unternehmens, durchgeführt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN.

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