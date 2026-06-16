IRW-News: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold kündigt Erhalt aller Genehmigungen für den Start des Phase-1-Bohrprogramms im Tuscarora District an

IRW-PRESS: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold kündigt Erhalt aller Genehmigungen für den Start des Phase-1-Bohrprogramms im Tuscarora District an

Toronto, ON - 16. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das Projekt oder der Distrikt) gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass alle erforderlichen Genehmigungen für den Start des geplanten Phase-1-Bohrprogramms erteilt wurden.

Der Erhalt der Genehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für ICG im Rahmen der Vorbereitungen auf das geplante Phase-1-Bohrprogramm mit einem Bohrvolumen von 3.000 Meter. Mit der vorliegenden Arbeitsgenehmigung ist ICG in der Lage, erste Explorationsbohrungen in einer Reihe vorrangiger Zielzonen durchzuführen, die im Rahmen der jüngsten Geomodellierungen, der Sichtung von historischem Datenmaterial und der feldbasierten Evaluierung ermittelt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 28. Mai 2026 und 9. Juni 2026).

Dies ist ein bedeutender Erfolg für ICG und den Tuscarora District, meint Korbon McCall, VP of Exploration. Nachdem nun die Genehmigungen vorliegen, ist unser Team startklar, um das erste systematische Bohrprogramm unter der Leitung von ICG und unter Einsatz moderner Methoden in Angriff zu nehmen. Mit dem Phase-1-Bohrprogramm sollen mehrere Zielzonen mit Silber- und Goldvorkommen innerhalb der Central Zone und der East Zone erkundet werden. Gleichzeitig erweitern wir unser Explorationsmodell auf Distriktebene.

Das Phase-1-Bohrprogramm ist auf eine Reihe von Zielzonen hoher Priorität ausgerichtet: East Pediment, Grand Prize, Kings Vein, Modoc, South Navajo und Battle Mountain. Diese Zielzonen wurden auf Grundlage der laufenden Einbindung von Datenmaterial aus historischen Bohrungen, obertägigen Probenahmen, geologischen Kartierungen, geophysikalischen Messungen und Strukturauswertungen ausgewählt.

In nächster Zeit wird das Unternehmen diverse Arbeiten im Feld durchführen. Dazu zählen die Vorbereitung der Bohrplattform, die Schaffung von Zufahrten, die Mobilisierung der Mitarbeiter des Vertragsunternehmens, die Einleitung der Wasserversorgung und der Beginn der Bohrungen. ICG hat bereits bekannt gegeben, dass die Firma Major Drilling mit den Bohrungen beauftragt wurde (siehe Pressemitteilung vom 3. Juni 2026).

Das genehmigte Phase-1-Bohrprogramm dient der Erkundung von möglichen Oxiderzvorkommen in geringer Tiefe und wird ICG dabei helfen, sein übergeordnetes Ziel - die Erschließung des Explorationspotenzials im Tuscarora District - umzusetzen. Insgesamt 25 Bohrstandorte sollen mehr Flexibilität bei der Zielauswahl ermöglichen. Aus Sicht des Unternehmens wurde der Distrikt bisher noch nicht ausreichend nach modernen Maßstäben erkundet - vor allem nicht in Zielzonen, wo im Rahmen früherer Aktivitäten zwar eine Mineralisierung aufgefunden wurde, systematische Folgearbeiten aber nur in begrenztem Umfang erfolgt sind (siehe Abbildungen 1 und 2).

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Abbildung 1: Zusammenfassung der vorrangigen Zielzonen im Tuscarora District.

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Abbildung 2: Einblendkarte mit Zielzonen, Bohrstandorten und Zufahrtsstraßen.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora District im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

- Ausbau des Tuscarora District durch systematische Exploration und technische Studien;

- Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

- Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein silber- und goldführendes epithermales System, das sich im Bereich des Carlin Trend, rund eine Stunde nordwestlich der Stadt Elko in Nevada, befindet. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; dem Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsphasen; der Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; der Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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