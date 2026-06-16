IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X treibt groß angelegtes Blue-Carbon-Projekt im Senegal voran das zweite weltweit, das nach der Verra-Methodik VM0033 registriert wurde

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X treibt groß angelegtes Blue-Carbon-Projekt im Senegal voran das zweite weltweit, das nach der Verra-Methodik VM0033 registriert wurde

Die 7.500 Hektar große Blue-Carbon-Initiative im Senegal erhält die Verra-Registrierung und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein in der Projektentwicklung für Karbon-X

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen Kohlenstoffmärkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute bekannt, dass sein Senegal Blue Carbon Mangrove Project nach dem Verified Carbon Standard (VCS) und den Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards registriert wurde und damit weltweit das zweite Projekt ist, das die Registrierung nach der Verra-Methodik VM0033 für die Wiederherstellung von Gezeitenfeuchtgebieten und Seegraswiesen erreicht hat.

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Das rund 7.500 Hektar große Projekt befindet sich in den Regionen Sine Saloum Delta und Casamance Estuary im Senegal und konzentriert sich auf die Wiederherstellung degradierter Mangrovenökosysteme durch Aufforstung und Maßnahmen zur Ökosystemregeneration. Mangrovenwälder gehören zu den kohlenstoffreichsten natürlichen Lebensräumen der Welt und sind in der Lage, erhebliche Mengen an Kohlenstoff zu speichern, während sie gleichzeitig die Biodiversität, die Widerstandsfähigkeit der Küsten und lokale Gemeinschaften unterstützen.

Mit einem geschätzten langfristigen Emissionsminderungspotenzial von etwa 2,2 Millionen Tonnen COe über einen 40-jährigen Gutschriftzeitraum bis 2062 stellt die Initiative ein bedeutendes langfristiges Asset im Entwicklungsportfolio von Karbon-X dar und unterstützt die Strategie des Unternehmens, hochwertige Umwelt-Assets in aufstrebenden Segmenten des globalen Kohlenstoffmarktes aufzubauen und voranzutreiben.

Dieser Meilenstein der Registrierung unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit von Karbon-X, komplexe Umwelt-Assets nach international anerkannten Standards zu initiieren, zu entwickeln und voranzutreiben. Da die Nachfrage nach hochwertigen Umwelt-Assets weiter wächst, ist das Unternehmen der Ansicht, dass Projekte dieser Art künftige Vermarktungsmöglichkeiten bieten und zur langfristigen Wertschöpfung beitragen können.

Die Registrierung im Rahmen der VCS- und CCB-Programme von Verra folgt auf jahrelange technische Bewertungen, Umweltstudien, die Einbindung von Stakeholdern, die Umsetzung vor Ort, eine unabhängige Validierung und behördliche Prüfungen. Als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung jedes CO-Projekts bildet sie die Grundlage für die künftige Überwachung, Verifizierung und langfristige Projektumsetzung.

Als weltweit erst zweites Projekt, das nach der VM0033-Methodik von Verra registriert wurde, stellt dies einen bedeutenden Meilenstein für Karbon-X dar und unterstreicht die Stärke unserer Projektentwicklungsplattform, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Projekte dieser Größenordnung und Komplexität erfordern jahrelanges technisches Fachwissen, die Einbindung von Stakeholdern und eine konsequente Umsetzung. Wir sind überzeugt, dass diese Errungenschaft unsere Fähigkeit unterstreicht, hochwertige Umwelt-Assets zu entwickeln und gleichzeitig unsere Präsenz in aufstrebenden Segmenten des globalen Kohlenstoffmarktes auszubauen.

Da Organisationen zunehmend nach hochwertigen Umwelt-Assets und naturbasierten Klimalösungen suchen, haben sich Blue-Carbon-Initiativen zu einem wachsenden Segment des freiwilligen Kohlenstoffmarktes entwickelt, da sie das Potenzial bieten, gleichzeitig Vorteile für das Klima, die Biodiversität und die Communities zu erzielen.

Nach Abschluss der Registrierung tritt das Projekt nun in die nächste Phase der langfristigen Umsetzung, Überwachung und Verifizierung gemäß den Anforderungen des Verra-Programms ein.

Über das Senegal Blue Carbon Mangrove Project

Das Senegal Blue Carbon Mangrove Project ist eine naturbasierte Klimainitiative in den Regionen Sine Saloum Delta und Casamance Estuary im Senegal. Das Projekt konzentriert sich auf die Wiederherstellung degradierter Mangrovenökosysteme durch Aufforstung und Maßnahmen zur Ökosystemwiederherstellung, die darauf abzielen, die Ziele des Klimaschutzes, des Artenschutzes, der Küstenresilienz und der Gemeindeentwicklung zu unterstützen. Das Projekt ist nach dem Verified Carbon Standard (VCS) und den Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards von Verra registriert.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für den regulierten und den freiwilligen Kohlenstoffmarkt anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X Unternehmen und Institutionen weltweit vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt:

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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