IRW-News: Meta Critical Minerals Inc: Meta Critical Minerals stellt Unternehmensupdate bereit und gibt Ziele für 2026 bekannt

IRW-PRESS: Meta Critical Minerals Inc: Meta Critical Minerals stellt Unternehmensupdate bereit und gibt Ziele für 2026 bekannt

16. Juni 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Meta Critical Minerals Inc. (vormals Troy Minerals Inc.) (das Unternehmen oder Meta) (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) freut sich, ein Unternehmensupdate hinsichtlich seiner vier aktiven Projekte in Wyoming (USA), British Columbia (Kanada) und der Mongolei bereitzustellen. Nach der kürzlichen Übernahme des Wyoming-Projektportfolios von Arcadia Minerals und dem Abschluss einer überzeichneten Finanzierung in Höhe von 6,5 Millionen $ (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2026) ist das Unternehmen ausreichend kapitalkräftig und schuldenfrei und richtet sein Hauptaugenmerk darauf, in den nächsten zwölf Monaten drei strategische Ziele umzusetzen.

Strategische Ziele für 2026

Etablierung von Meta als Entwickler von kritischen Rohstoffen mit Ausrichtung auf die USA, indem zwei sich ergänzende Assets in Wyoming, Arcadia und Lake Owen, in Richtung Ressourcendefinition und Machbarkeit vorangetrieben werden. Darüber hinaus soll das Engagement bei Interessenvertretern aus US-Regierung, Militär und Industrie vertieft werden, die dringend nach inländischen Quellen für Zirkon, Titan, Seltenerdmetalle, Scandium und Vanadium suchen - allesamt von der US-Regierung als kritische Rohstoffe eingestuft, mit nachgewiesenen Anwendungen in den Lieferketten für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Kernenergie sowie moderne Fertigung, wo die inländische Beschaffung eine erklärte nationale Sicherheitspriorität darstellt.

Generierung der ersten Produktionsumsätze und Cashflows für Meta - Weiterentwicklung des Siliziumdioxidprojekts Tsagaan Zalaa in der Mongolei in Richtung letzte Genehmigungsphase und Produktion, wobei Abnahmevereinbarungen mit regionalen Kunden unterzeichnet werden, was den Übergang des Unternehmens vom Entwickler zum Betreiber mit seinem ersten Cashflow-generierenden Asset darstellen könnte. Tsagaan Zalaa ist der erste Schritt in Richtung einer Betriebsplattform, die das Management über sein breiteres Portfolio an Projekten im Entwicklungsstadium ausbauen möchte.

Weiterentwicklung eines der strategisch am besten positionierten Siliziumdioxidprojekte Kanadas in Richtung Produktionsentscheidung - Meta hat die Quad Consulting Group - ein Unternehmen mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Solar, Halbleiter, moderne Fertigung und Industriematerialien sowie etablierten Beziehungen zu öffentlichen Finanzierungs- und Industriepolitikrahmen (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026) - damit beauftragt, eine vertikal integrierte Strategie für das Projekt Table Mountain zu entwickeln. Die Strategie zielt darauf ab, die hochreine Siliziumdioxidressource des Projekts durch strategische Joint Ventures mit potenziellen zwischengelagerten Verarbeitungs- und nachgelagerten Fertigungsmöglichkeiten zu verknüpfen. Das Unternehmen steht aktiv im Austausch mit Regierungen auf Bundes- und Provinzebene sowie weiteren Interessenvertretern, um das Projekt Table Mountain in Richtung Genehmigung und Produktion weiterzuentwickeln, wobei eine potenzielle staatliche Beteiligung und Unterstützung eine Schlüsselkomponente der breiteren Finanzierungs- und Entwicklungsstrategie des Projekts darstellt.

Yannis Tsitos, President des Unternehmens, sagte: Die nächsten zwölf Monate sind eine entscheidende Zeit für das Unternehmen und Meta geht mit einer soliden Finanzierung, einer starken Bilanz, ohne Schulden und einer sauberen Kapitalstruktur in diese Phase. Bei unseren vier Projekten in Wyoming, British Columbia und der Mongolei haben wir eine klare Pipeline an Katalysatoren in unserem Multi-Asset-Portfolio vor uns - Ressourcendefinition, metallurgische Arbeiten, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, eine Vormachbarkeitsstudie und die erste Produktion - wobei jede dieser Maßnahmen eine bedeutsame Gelegenheit darstellt, die Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu steigern.

Eine detaillierte Zusammenfassung der vier Projekte des Unternehmens sowie spezifische angepeilte Meilensteine für jedes Projekt finden Sie im Folgenden.

Arcadia - Wyoming, USA Zirkonium · Titan · Seltenerdmetalle

Arcadia ist ein Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das etwa 3.740 ac an Land-Schürfrechten und staatlichen Pachten in Wyoming umfasst und zwei oberflächennahe, tagebaufähige Schwermineralsandlagerstätten beherbergt - Grass Creek und Dugout Creek. Grass Creek weist durchschnittliche Zirkongehalte von etwa 2,2 % ZrSiO auf, was mehr als dem Dreifachen des weltweiten Durchschnitts entspricht, und die Lagerstätten enthalten signifikante Konzentrationen von Monazit, einer Quelle für Seltenerdmetalle mit Anwendungen in der Magnetproduktion, bei Materialien in Verteidigungsqualität und in der Kernenergie. Umfangreiche historische Bohrungen, metallurgische Tests und technische Arbeiten durch unabhängige Berater wurden bereits abgeschlossen und das Unternehmen beabsichtigt nun, das Projekt in Richtung einer formellen Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 weiterzuentwickeln. Vorbehaltlich der Ergebnisse laufender technischer Studien und bestätigender metallurgischer Tests beabsichtigt das Management, mit einer Vormachbarkeitsstudie sowie einer Umweltverträglichkeitsprüfung fortzufahren.

Wesentliche Meilensteine 2026: Mineralressourcenschätzung und technischer Bericht gemäß NI 43-101 | Metallurgisches Großprobenprogramm | Vormachbarkeitsstudie und Beginn der Umweltverträglichkeitsprüfung, vorbehaltlich metallurgischer Ergebnisse

Lake Owen - Wyoming, USA Vanadium · Titan · Scandium · Gallium

Lake Owen ist eine umfangreiche geschichtete mafisch-ultramafische Intrusion, die 1.430 ha umfasst und 55 km von Laramie, Wyoming, entfernt ist. Zwei erste Erkundungsbohrungen lieferten vielversprechende Ergebnisse, einschließlich hochgradiger Scandium- und Galliumwerte, sowie eine gezielte Titan- und Vanadiummineralisierung. Scandium hat zurzeit keine primäre Minenproduktion in den USA und wird fast ausschließlich aus China und Russland bezogen - eine Anfälligkeit der Lieferkette, die große Aufmerksamkeit bei den Beschaffungsbehörden des US-Verteidigungsministeriums sowie der Luft- und Raumfahrt auf sich gezogen hat. Das Management wurde kürzlich eingeladen, an einem Forschungstag an der United States Military Academy in West Point teilzunehmen, wo erste Gespräche mit Fakultätsmitgliedern und Forschern hinsichtlich einer potenziellen Zusammenarbeit bei den Projekten von Meta in Wyoming sowie der Abstimmung mit den Prioritäten des US-Militärs und der Regierung für kritische Rohstoffe geführt wurden. Das Unternehmen hat Bohrpläne für 15 bis 18 RC-Bohrungen eingereicht und beabsichtigt, diese im Laufe des späteren Sommers oder frühen Herbstes zu mobilisieren, vorbehaltlich des Erhalts einer Bohrgenehmigung.

Wesentliche Meilensteine 2026: RC-Bohrprogramm mit 15 bis 18 Bohrlöchern, vorbehaltlich des Erhalts der Genehmigung | Erste Mineralressourcenschätzung, vorbehaltlich der Bohrergebnisse

Tsagaan Zalaa - South Gobi, Mongolei Siliziumdioxid (Silizium)

Tsagaan Zalaa erhielt im Oktober 2025 die Bergbaugenehmigung vom mongolischen Rohstoffministerium. Die letzte Umweltgenehmigung - die letzte noch ausstehende administrative Anforderung vor Beginn des Abbaus - ist in Bearbeitung und das Management treibt parallel alle Logistikvorbereitungen vor der Produktion voran, einschließlich der Beauftragung von Bergbauunternehmen, des Brechens, der Lagerung sowie der Transportvereinbarungen, und führt Abnahmegespräche mit regionalen Interessenvertretern. Vorbehaltlich des Erhalts der Umweltgenehmigung beabsichtigt das Management, die Produktion mit der Brechinfrastruktur vor Ort aufzunehmen, wobei für eine spätere Phase eine Kapazitätserweiterung geplant ist.

Wesentliche Meilensteine 2026: Letzte Umweltgenehmigung | Produktionsbeginn, vorbehaltlich des Erhalts der Genehmigung | Abschluss von Abnahmevereinbarungen | Brechanlage am Standort und Kapazitätsaufbau | Erste Verkäufe, vorbehaltlich der Produktion und Abnahmevereinbarungen

Table Mountain - British Columbia, Kanada Siliziumdioxid (Silizium)

Table Mountain, in der Nähe von Golden, British Columbia, gelegen, beherbergt eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 von 56.945.602 t mit einem Durchschnittsgehalt von 98,91 % SiO (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2025) bei äußerst niedrigen Verunreinigungsgraden und profitiert von direktem Straßen- und Bahnanschluss entlang des wichtigsten Ost-West-Transportkorridors Kanadas. Die Mineralisierung des Projekts im Grubenstil erfordert im Vergleich zu einer konventionellen Minenerschließung nur minimale Investitionen in die Infrastruktur, was nach Ansicht des Managements einen vergleichsweise kurzen Weg von der Produktionsentscheidung bis zur ersten Produktion unterstützen könnte. Meta hat die Quad Consulting Group damit beauftragt, eine vertikal integrierte Strategie zu entwickeln, die das Angebot an hochreinem Siliziumdioxid des Projekts mit zwischengelagerten Verarbeitungs- und nachgelagerten Fertigungs-Joint-Ventures verknüpft. Das Unternehmen hat eine Bohrgenehmigung beantragt, mit den grundlegenden Umwelt- und archäologischen Untersuchungen begonnen und Beratungen mit den First Nations und der Gemeinde eingeleitet, wobei die Arbeiten an der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und der Vormachbarkeitsstudie nach dem Erhalt der Bohrgenehmigung beginnen sollen. Das Unternehmen steht zudem aktiv im Austausch mit Regierungen auf Bundes- und Provinzebene sowie anderen Interessenvertretern, um das Projekt auf die Strategie für kritische Rohstoffe Kanadas auszurichten und verfügbare Finanzierungsunterstützung zu sichern.

Wesentliche Meilensteine 2026: Diamantbohrprogramm auf etwa 2.000 bis 2.500 m, vorbehaltlich der Bohrgenehmigung | Aktualisierte Mineralressourcenschätzung | Vorläufige wirtschaftliche Bewertung | Grundlegende Umwelt- und archäologische Untersuchungen | Vertiefung der Beziehungen zu Regierungs- und indigenen Interessenvertretern

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ted Vander Wart, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | CEO und Direktor

Telefon: 604-218-4766

rana@meta-cm.com

Über Meta Critical Minerals Inc.

Meta Critical Minerals Inc. ist ein finanzstarkes, börsennotiertes Explorations- und Bergbauunternehmen, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung strategisch gelegener Vorkommen kritischer Mineralien konzentriert. Das Unternehmen treibt ein Projektportfolio voran, das auf Siliziumdioxid (Silizium), Zirkon (Zirkonium), Titan, Scandium, Vanadium und Seltenerdelemente abzielt - Rohstoffe, die für die moderne Fertigung, für Verteidigungssysteme, die Erzeugung grüner Energie und die Elektrifizierung sowie für neue Technologien unverzichtbar sind. Die Assets von Meta befinden sich in Regionen, die durch eine starke und wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien gekennzeichnet sind, darunter Kanada, die USA sowie Zentral- und Ostasien. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf kurzfristiges Produktionspotenzial, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Entwicklung von Assets, die den Übergang zu Cashflow-generierenden Betrieben ermöglichen, mit dem Ziel, nachhaltigen und langfristigen Wert für Aktionäre, Standortgemeinden und regionale Interessengruppen zu schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu: den strategischen Zielen des Unternehmens für 2026; geplanten Explorations-, Bohr-, metallurgischen, Umwelt- und Ingenieurprogrammen; dem Zeitpunkt und dem Erhalt behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben; der Fertigstellung von Mineralressourcenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien und anderen technischen Studien; die Weiterentwicklung der Projekte Arcadia, Lake Owen, Tsagaan Zalaa und Table Mountain; die Aufnahme der Produktion sowie die Erzielung von Einnahmen und Cashflow aus dem Projekt Tsagaan Zalaa; den Abschluss von Abnahmevereinbarungen; die Entwicklung strategischer Partnerschaften, Joint Ventures und vertikal integrierter Geschäftsmöglichkeiten; die Verfügbarkeit staatlicher Finanzmittel, Anreize oder Unterstützung; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Shareholder Value zu schaffen und den Übergang zu einem Cashflow-generierenden Betrieb zu vollziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen und Formulierungen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, strebt an, schätzt, kann, wird, könnte, würde, Potenzial, vorbehaltlich sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter Annahmen hinsichtlich des rechtzeitigen Erhalts von Genehmigungen und Zulassungen, erfolgreicher Explorations- und Erschließungsaktivitäten, günstiger Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zugangs zu Auftragnehmern und Ausrüstung, der Rohstoffpreise sowie der anhaltenden Unterstützung durch Regierungsbehörden, indigene Gemeinschaften und andere Stakeholder.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder behördlichen Zulassungen; Explorations- und Erschließungsrisiken; Unsicherheiten bei der Schätzung von Mineralressourcen; metallurgische und technische Risiken; Umweltrisiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Inflationsdruck und Kostensteigerungen; Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen, Anreizen und Förderprogrammen; Konsultationsprozesse mit indigenen Gemeinschaften; geopolitische Risiken sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84713

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84713&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59100N1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.