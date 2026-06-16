IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver vergibt Ausrüstungsvertrag für Panuco

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver vergibt Ausrüstungsvertrag für Panuco

Vancouver, British Columbia / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) (Vizsla Silver oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-is-pushing-ahead-with-the-development-of-the-panuco-silver-project/ -) gibt bekannt, dass es den Auftrag zur Lieferung von Ausrüstung (den Ausrüstungsliefervertrag) an FLSmidth (FLS) für das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Silber-Gold-Projekt Panuco (Panuco oder das Projekt) in Sinaloa, Mexiko, vergeben hat.

Der Ausrüstungsliefervertrag umfasst die Planung und Lieferung der wichtigsten Anlagenkomponenten für die Verarbeitungsanlage, die den gesamten in der Machbarkeitsstudie des Unternehmens für 2025 dargelegten Prozessablauf abdecken. Die Planungsarbeiten beginnen umgehend, und die formelle Freigabe zur Aufnahme der Arbeiten wird in den kommenden Monaten erwartet, um mit der Herstellung der Ausrüstung zu beginnen.

Der Ausrüstungsliefervertrag umfasst acht große Ausrüstungspakete für die Brech-, Mahl-, Eindickungs- und Gegenstrom-Dekantierungs-, Merrill-Crowe- sowie Raffinationskreisläufe der geplanten Verarbeitungsanlage in Panuco. Die Ausrüstung wurde so spezifiziert, dass sie sowohl den anfänglichen Betrieb der Phase 1 mit 3.300 Tonnen pro Tag (tpd) als auch die in der Machbarkeitsstudie 2025 dargelegte geplante Erweiterung auf 4.000 tpd unterstützt. Die Vertragsstruktur und die Anlagenkonfiguration sind so ausgelegt, dass künftige Anpassungen der Verarbeitungsanlage im Zusammenhang mit der geplanten Integration der Napoleon-Mine im vierten Jahr mit minimalen Betriebsausfällen durchgeführt werden können.

Die Parteien haben zunächst eine begrenzte Vereinbarung über die Erteilung des Auftrags (Limited Notice to Proceed, LNTP) geschlossen, um den Beginn der ersten Planungs- und Beschaffungsaktivitäten zu genehmigen, während die endgültigen Bedingungen des Ausrüstungsliefervertrags noch finalisiert werden.

Die Vergabe dieses umfangreichen Ausrüstungspakets an FLS stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Beschaffung für das Panuco-Projekt dar, sagte Simon Cmrlec, Chief Operating Officer von Vizsla Silver. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem FLS-Team, das uns ein technisch ausgereiftes Ausrüstungspaket für das Projekt bereitgestellt hat, das sowohl die anfängliche Anlagenplanung für Phase 1 als auch die zukünftigen Erweiterungspläne für Phase 2 unterstützt und gleichzeitig im Einklang mit dem in der Machbarkeitsstudie dargelegten Investitionsbudget für die Verarbeitungsanlage steht. Das Lebenszyklus-Serviceangebot von FLS wird uns während der Inbetriebnahme-, Hochlauf- und Betriebsphasen der Panuco-Anlage ein hohes Maß an Unterstützung bieten.

Wir freuen uns sehr, als wichtiger Technologiepartner von Vizsla Silver für deren gesamten Silberverarbeitungsablauf ausgewählt worden zu sein. Mit unseren führenden Technologien und unserem Lebenszyklus-Serviceangebot freuen wir uns darauf, Vizsla Silver dabei zu unterstützen, die Silberausbeute und -produktion über den gesamten Lebenszyklus dieses neuen Betriebs hinweg zu maximieren, kommentiert Qasim Abrahams, President der Produktgeschäftslinie bei FLS.

Über FLSmidth

FLS ist ein führender Anbieter von Aufbereitungstechnologie, Prozessanlagen und Servicelösungen für die globale Bergbauindustrie und deckt den gesamten Prozessablauf ab - von der Zerkleinerung und Klassierung bis hin zur Flotation, Eindickung, Entwässerung, Veredelung und dem Abraummanagement. Das Unternehmen unterstützt Tausende von Bergbaubetrieben in mehr als 125 Ländern und verfügt über umfangreiche operative und technische Erfahrung in Mexiko, gestützt durch lokale Service- und After-Sales-Kapazitäten, darunter sein Servicezentrum in Zacatecas.

Über Vizsla Silver und das Panuco-Projekt

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen hat im November 2025 eine Machbarkeitsstudie für Panuco abgeschlossen, die eine Jahresproduktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren, einen Kapitalwert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,8 Mrd. US-Dollar, einen IRR von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver strebt an, sich als führendes Silberunternehmen zu positionieren, indem es bei Panuco einen zweigleisigen Entwicklungsansatz verfolgt, der die Minenerschließung vorantreibt und gleichzeitig die Exploration im gesamten Gebiet mit kostengünstigen Mitteln fortsetzt.

Gemäß National Instrument 43-101 ist Dr. Jesus Velador, MMSA QP, Chefgeologe, die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215

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In Europa

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Marc Ollinger

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: dem Zeitplan und Umfang der Ingenieur- und Lieferarbeiten im Rahmen des Ausrüstungsliefervertrags; dem Beginn und Fortschritt der Ingenieurarbeiten im Rahmen des Ausrüstungsliefervertrags; die Konfiguration der Ausrüstung zur Unterstützung des Betriebs in Phase 1 und Phase 2 in Panuco, einschließlich der geplanten Erweiterung auf 4.000 tpd; die für das vierte Jahr erwartete Integration der Napoleon-Mine in das -Programm und die Auslegung der Aufbereitungsanlage, um zukünftige Modifikationen mit minimalen Betriebsausfällen zu ermöglichen; die erwarteten Vereinbarungen über das Life-Cycle Service Offering mit FLS; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, das Panuco-Projekt in Richtung Produktion voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Genauigkeit der Parameter der Machbarkeitsstudie; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die Gemeinde und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

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Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt in Produktion gehen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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