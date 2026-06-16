Isar Aerospace sagt Startversuch erneut ab

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, ⁠15. Jun (Reuters) - Das Raumfahrt-Startup Isar Aerospace hat den für Montag geplanten zweiten Testflug seiner "Spectrum"-Rakete kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Als Grund ‌nannte das Unternehmen Unregelmäßigkeiten im Flüssigkeitssystem der Rakete. Die Teams analysierten nun die Daten, um ⁠den ⁠Grund für die Schwierigkeiten herauszufinden, hieß es weiter. Ursprünglich sollte die Rakete am Montagabend vom norwegischen Weltraumbahnhof Andoya aus ins Weltall starten.

Es ist der fünfte gescheiterte Startversuch ‌seit Januar. Der Grund waren ‌meist Technikprobleme. Bei der Mission "Onward and Upward" sollten unter anderem mehrere Kleinsatelliten in eine Umlaufbahn ⁠befördert werden. Die 28 Meter lange "Spectrum"-Rakete ist ‌darauf ausgelegt, Nutzlasten von ⁠bis zu einer Tonne in den Orbit zu bringen. Sie gehört zur Klasse der sogenannten Microlauncher. Neben Isar Aerospace aus ‌Ottobrunn bei ⁠München entwickeln Rocket Factory Augsburg ⁠und HyImpulse aus der Nähe von Heilbronn in Deutschland Trägersysteme für Kleinsatelliten und Experimente. Die europäischen Staaten wollen sich von außereuropäischen Weltraumfirmen wie SpaceX des Milliardärs Elon Musk unabhängiger machen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Das könnte dich auch interessieren

Aktie vorbörslich im Plus
SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragtgestern, 11:40 Uhr · dpa-AFX
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Amazon in Reichweite
SpaceX: Seit IPO fast eine Billion Dollar gestiegenheute, 10:15 Uhr · dpa-AFX
Auf dem Gelände der Weltraumfirma SpaceX.
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Iran-Vereinbarung belastet Rüstungswertegestern, 09:30 Uhr · dpa-AFX
Iran-Vereinbarung belastet Rüstungswerte
Iran-Deal und SpaceX-Erfolg
Dax zum Auftakt stark erwartetgestern, 04:08 Uhr · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen