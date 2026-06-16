Berlin, ⁠15. Jun (Reuters) - Das Raumfahrt-Startup Isar Aerospace hat den für Montag geplanten zweiten Testflug seiner "Spectrum"-Rakete kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Als Grund ‌nannte das Unternehmen Unregelmäßigkeiten im Flüssigkeitssystem der Rakete. Die Teams analysierten nun die Daten, um ⁠den ⁠Grund für die Schwierigkeiten herauszufinden, hieß es weiter. Ursprünglich sollte die Rakete am Montagabend vom norwegischen Weltraumbahnhof Andoya aus ins Weltall starten.

Es ist der fünfte gescheiterte Startversuch ‌seit Januar. Der Grund waren ‌meist Technikprobleme. Bei der Mission "Onward and Upward" sollten unter anderem mehrere Kleinsatelliten in eine Umlaufbahn ⁠befördert werden. Die 28 Meter lange "Spectrum"-Rakete ist ‌darauf ausgelegt, Nutzlasten von ⁠bis zu einer Tonne in den Orbit zu bringen. Sie gehört zur Klasse der sogenannten Microlauncher. Neben Isar Aerospace aus ‌Ottobrunn bei ⁠München entwickeln Rocket Factory Augsburg ⁠und HyImpulse aus der Nähe von Heilbronn in Deutschland Trägersysteme für Kleinsatelliten und Experimente. Die europäischen Staaten wollen sich von außereuropäischen Weltraumfirmen wie SpaceX des Milliardärs Elon Musk unabhängiger machen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)