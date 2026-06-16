Italienische Wettbewerbshüter ermitteln gegen Apple wegen Cloud-Diensten

Mailand, ⁠16. Jun (Reuters) - Die italienische Wettbewerbsbehörde hat eine Untersuchung gegen Apple wegen möglicher Verstöße gegen das europäische Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets ‌Act, DMA) eingeleitet. Dabei gehe es um die Einhaltung von Vorgaben zur Interoperabilität, ⁠teilte ⁠die Behörde am Dienstag mit. Nach den EU-Regeln muss Apple sicherstellen, dass Drittanbieter von Cloud-Diensten effektiv und kostenlos mit den Hard- und Softwarekomponenten der Betriebssysteme ‌iOS und iPadOS interagieren können. ‌Sie müssen denselben Zugang erhalten wie Apples Dienst iCloud.

Die Behörde erklärte, sie habe Beweise ⁠dafür, dass Konkurrenten nicht mit iCloud gleichgestellt ‌seien. Die Apple-Rivalen ⁠schienen keinen Zugang zu denselben Komponenten zu haben, die für den Apple-Dienst genutzt oder bereitgestellt würden. Die Ergebnisse ‌der Ermittlungen sollten ⁠an die EU-Kommission weitergeleitet ⁠werden. Es ist die erste Untersuchung der italienischen Aufsicht im Rahmen des DMA. Das Gesetz erlaubt es nationalen Behörden, entsprechende Voruntersuchungen vorzunehmen.

(Bericht von Cristina Carlevaro, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)