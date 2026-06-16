Japans Notenbank hebt Leitzins auf höchsten Stand seit 31 Jahren an

Tokio, 16. ⁠Jun (Reuters) - Die japanische Zentralbank (BOJ) hat ihren Leitzins am Dienstag mit sieben zu einer Stimme auf den höchsten Stand seit 31 Jahren angehoben und weitere Schritte in Aussicht gestellt. Der kurzfristige Zins steige von 0,75 auf ein Prozent, teilte die Notenbank in Tokio mit. Damit reagieren ‌die Währungshüter auf den Preisdruck, der durch die drastisch gestiegenen Energiepreise infolge des Krieges im Iran ausgelöst wurde. Die Weitergabe der gestiegenen Ölpreise erfolge relativ schnell und berge ⁠das Risiko, ⁠dass die Inflation das Ziel von zwei Prozent deutlich übersteige, hieß es zur Begründung. Die Entscheidung fiel in Abwesenheit von Notenbankchef Kazuo Ueda, der derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Sein Stellvertreter Shinichi Uchida übernimmt nach dem zweitägigen Treffen die Kommunikation der Beschlüsse.

Trotz der Straffung blieben die Finanzierungsbedingungen vorerst locker, erklärte die BOJ. Dennoch werde die Notenbank den ‌Leitzins abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung weiter anheben. Ein ‌schwacher Yen verteuert die ohnehin hohen Energieimporte für das Land zusätzlich. Dass Unternehmen die höheren Kosten bereits weitergeben, zeigte sich im Mai, als die Großhandelsinflation auf ein Drei-Jahres-Hoch von 6,3 Prozent ⁠kletterte. Im Fokus der Finanzmärkte steht nun, wie sich das Friedensabkommen zwischen den USA und ‌dem Iran auf den weiteren Zinspfad auswirken ⁠wird. Die Zentralbank betonte, sie werde die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten sowie die weltweite Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) genau beobachten.

Die japanische Wirtschaft hat sich der BOJ zufolge moderat erholt, auch wenn das Wachstum künftig etwas ‌an Fahrt verlieren dürfte. Die Gefahr einer ⁠deutlichen Abschwächung habe sich jedoch verringert. Wirtschaftsminister ⁠Minoru Kiuchi, der als einer von zwei Regierungsvertretern ohne Stimmrecht an der Zinssitzung teilnahm, betonte am Dienstag die Notwendigkeit einer engen Abstimmung. "Wir hoffen sehr, dass die BOJ kommuniziert und eng mit der Regierung zusammenarbeitet", sagte er. Die Währungshüter gehen davon aus, dass die Kerninflation schrittweise steigen und zwischen der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2026 und dem Fiskaljahr 2027 das Zielniveau von zwei Prozent erreichen wird. Mit dem Zinsschritt schließt sich die BOJ anderen großen Zentralbanken wie der Europäischen Zentralbank (EZB) an, die ihre ⁠Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung ebenfalls gestrafft haben.

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)