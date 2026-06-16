Jochen Schweizer erwägt Rückkauf seines Ex-Unternehmens

Der Gründer und Unternehmer Jochen Schweizer könnte womöglich das Erlebnis-Geschäft von ProSiebenSat.1 zurückkaufen. "Ich wäre interessiert, aber nicht um jeden Preis", sagte Schweizer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters und fügte hinzu: "Denn ich müsste prüfen, wie sich der Wert meines vormals kerngesunden Unternehmens seit dem Verkauf 2017 an ProSiebenSat.1 entwickelt hat."

Der frühere Extremsportler kann sich eine Übernahme unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen. "Ich wäre potenziell wahrscheinlich der ‌logische Käufer, weil der größte Teil der Markenrechte ohnehin exklusiv bei mir liegt."

Seit der Übernahme durch den italienischen Großaktionär MFE im September will ProSiebenSat.1 sich voll auf das Kerngeschäft TV und Unterhaltung fokussieren. Deshalb will der Konzern seine Randaktivitäten fast ausnahmslos verkaufen. Der ⁠von MFE entsandte ProSiebenSat.1-Chef ⁠Marco Giordani sagte jüngst dem "Handelsblatt", das Erlebnis-Geschäft Jochen Schweizer Mydays passe einfach nicht gut zu Entertainment.

"Daher glauben wir auch, dass es für dieses Geschäft eine bessere Heimat geben könnte." Aber man erwarte keinen kurzfristigen Verkauf. ProSiebenSat.1 äußerte sich nicht zu Schweizers Interesse und verwies auf die Aussagen von Giordani im Zeitungs-Interview.

Der Ex-Stuntman Schweizer gilt als Pionier des Erlebnis-Geschäfts, etwa mit Bungee Jumping und Fallschirmspringen, Indoor Surfen oder Skydiving. Er baute das Geschäft ab den 80er Jahren stetig aus und bot ab 2004 im Internet Gutscheine für Erlebnisse an. ‌2017 verkaufte der Unternehmer die Mehrheit an seinem Erlebnis-Geschäft bei einem Firmenwert von 108 ‌Millionen Euro an ProSiebenSat.1. Der TV-Konzern bündelte dies mit seiner eigenen Event-Tochter Mydays und übernahm fast 90 Prozent der Anteile, während Jochen Schweizer den Rest erhielt. Diese verbliebenen 10,1 Prozent an der Jochen Schweizer Mydays GmbH übernahm die Senderkette dann im April 2025 - der frühere Extremsportler stieg damit komplett ⁠aus.

ÜBERNAHME KÖNNTE BEI MARKENRECHT "FEHLER KORRIGIEREN"

Schweizer selbst hat aber auch weiter Geschäfte mit Gutscheinen und Erlebnissen betrieben. Nahe München hat er die Jochen ‌Schweizer Arena aufgebaut, wo er Indoor- und Outdoorevents anbietet - vom Skydiving im ⁠Windkanal über Hochseilklettergarten bis zum Action-Kindergeburtstag.

Knackpunkt sind die Rechte an der Marke "Jochen Schweizer", die weitgehend noch bei dem 68-Jährigen liegen. Einzige Ausnahme: Die Vermittlung von Gutscheinen für Angebote Dritter durch die ProSiebenSat.1-Tochter Jochen Schweizer Mydays. Wer also von ProSiebenSat.1 das Erlebnisgeschäft kauft, hätte nicht die gesamten Markenrechte.

"Wenn ich die Jochen Schweizer Mydays Group erwerben oder Teil eines Übernahmeprozesses werden würde, dann könnten ‌wir den strategischen Fehler aus dem Verkauf korrigieren", betonte der Unternehmer hierzu. "Ich ⁠wäre nicht Jochen Schweizer, wenn ich das so lassen würde, wie ⁠es ist." Markenstrategisch ergebe es 100-prozentig Sinn, "die Marke und das Markenhaus, meine Jochen Schweizer Arena wieder in der Hand eines Eigentümers zu vereinen", betonte der Manager.

Dies gelte auch in puncto Erlebnis- und Gutscheinmodell. "Denn für Konsumenten kann es verwirrend sein, dass von unterschiedlichen Unternehmen unter praktisch demselben Namen Erlebnis-Geschenk-Gutscheine angeboten werden."

"IN DEN RUHESTAND GEHE ICH SICHER NIE"

Entscheidend sind die Finanzen. "Wirtschaftlich macht es nur dann Sinn, wenn der Kaufpreis die Realität abbildet", betonte Schweizer. "Das ist abhängig davon, ob es Altlasten gibt, wie hoch das bereinigte Ebitda ist und wie viele nicht eingelöste Gutscheine im Markt sind."

Ob er das Erlebnis-Geschäft von ProSiebenSat.1 zurückkaufen wolle, müsse er mit seiner Familie abstimmen. Dies sei auch abhängig von seiner weiteren Lebensplanung. "Ich fahre doch so gerne Kajak in Norwegen und dafür brauche ich neben allem auch noch Zeit", bilanzierte der Manager und kündigte ⁠an: "Ich bin fast 70 - aber das ist nur eine Zahl und ich fühle mich wie 50", sagte Schweizer. "In den Ruhestand gehe ich sicher niemals."