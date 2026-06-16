L'Oréal vs. Beiersdorf

Konsumgüter-Aktien: Chance des Jahrzehnts?

onvista · Uhr
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Während Tech- und Halbleiter-Aktien von einem Hoch zum nächsten laufen, sind viele defensive Konsumgüter-Aktien zuletzt deutlich ins Hintertreffen geraten. Die Bewertungsschere zwischen den Branchen "Tech" und "Consumer Staples" ist inzwischen so groß wie selten seit der Dotcom-Zeit.

Doch genau daraus könnte sich für langfristige Anleger eine spannende Chance ergeben. Denn viele Geschäftsmodelle im Konsumgüter-Sektor bleiben auch in schwierigen Marktphasen robust – trotz Inflation, verändertem Kaufverhalten und schwächerer Konsumstimmung.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf den Konsumgüter-Sektor und vergleicht zwei große Qualitätsunternehmen: L’Oréal und Beiersdorf. Beide Aktien stehen aktuell unter Druck, beide haben starke Marken – aber die Chancen und Risiken unterscheiden sich deutlich. Welche Aktie bietet jetzt das bessere Chance/Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.

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L'Oreal

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