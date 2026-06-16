Lufthansa: Die 5,4er KGV-Aktie hebt mit dem Iran-USA-Abkommen ab!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Der Durchbruch in den Verhandlungen der USA mit dem Iran lässt den Ölpreis deutlich sinken. Die Lufthansa-Aktie wechselt in den Steigflug, die in den nächsten Jahren eine deutliche Margensteigerung anpeilt und per 2028 lediglich auf ein 5,4er KGV kommen würde.
Geopolitischer Paukenschlag und der doppelte Rückenwind
Ein diplomatischer Durchbruch von historischer Tragweite verändert derzeit die Koordinaten der globalen Weltwirtschaftsordnung. Das überraschende Abkommen zwischen den USA und dem Iran führt zu einer rapiden Entspannung an den internationalen Energiemärkten. Die unmittelbare Folge ist ein weiterer Preisverfall bei Rohöl, der die kurz- und mittelfristigen operativen Ausgaben für Fluggesellschaften reduziert. Für die Lufthansa bedeutet diese strukturelle Entwicklung einen doppelten ökonomischen Befreiungsschlag. Auf der Kostenseite sinken die Ausgaben für Kerosin, während die geopolitische Beruhigung gleichzeitig eine weltweite Verbesserung der Nachfrage nach internationalen Passagierflügen auslösen sollte. Als europäischer Premium-Carrier mit starker Präsenz auf lukrativen Langstrecken ist der Konzern exzellent positioniert, um überproportional zu profitieren und die Kapazitätsauslastung auf ein neues Niveau zu heben.
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