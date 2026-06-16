Lufthansa Technik baut zweites Wartungswerk auf den Philippinen

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠16. Jun (Reuters) - Das Wartungsunternehmen Lufthansa Technik baut seine Präsenz auf den Philippinen mit einem zweiten Werk für Großraumflugzeuge aus. Das Joint-Venture Lufthansa ‌Technik Philippines investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in einen neuen Standort am Clark International Airport, ⁠wie ⁠das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Projekt soll rund 1200 Arbeitsplätze schaffen und im Jahr 2028 den Betrieb aufnehmen. Das Projekt wurde am Rande des Staatsbesuchs ‌von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in ‌Manila bekannt gegeben, der dort mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. zusammentraf. Die ⁠Politiker würdigten das Vorhaben als Meilenstein für die ‌wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Der neue, ⁠mehr als 157.000 Quadratmeter große Standort bietet Platz für bis zu neun Großraumflugzeuge. Er ergänzt das bestehende Werk am ‌Flughafen der Hauptstadt ⁠Manila, wo das Unternehmen ⁠seit mehr als 25 Jahren aktiv ist. Der asiatisch-pazifische Raum sei einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte weltweit, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Technik, Sören Stark. Die Philippinen spielten eine zentrale Rolle in der Strategie des Konzerns.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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