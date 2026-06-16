Netanjahu und Trump auf Kollisionskurs wegen Iran-Abkommen

Jerusalem, 15. ⁠Jun (Reuters) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist wegen des geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran auf Kollisionskurs mit US-Präsident Donald Trump. Netanjahu hatte darauf gesetzt, durch den gemeinsamen Krieg die Führung in Teheran zu stürzen und seine Position vor den anstehenden Wahlen im Herbst zu ‌stärken. Nun versucht Trump jedoch, die USA aus dem Konflikt herauszuziehen, während der militärische Einsatz Israels im Libanon ins Stocken gerät. In israelischen Regierungskreisen wird die vorläufige USA/Iran-Vereinbarung ⁠als "schrecklich für ⁠Israel" bezeichnet, wie ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagte.

Netanjahu hatte sich der israelischen Öffentlichkeit stets als Politiker dargestellt, der besonders gut mit Trump umgehen könne. Doch die beiden gerieten wiederholt aneinander, weil Israel die Bekämpfung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon nicht einstellen will. Anfang des Monats hatte Trump den israelischen Ministerpräsidenten in ‌einem Telefonat scharf kritisiert und Angriffe auf Beirut untersagt, ‌wie Trump in einem Podcast sagte. Trump hatte zudem hervorgehoben, er bestimme - und nicht Netanjahu. Netanjahu betonte am Montagabend in Jerusalem, er und nicht Trump trage die Verantwortung für die Sicherheitsinteressen ⁠Israels.

Trump hatte am Rande des G7-Gipfels in Frankreich verkündet, dass die USA und der Iran ‌eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges im Golf ⁠unterzeichnet hätten. Der endgültige Text soll am Freitag in Genf offiziell besiegelt und im Anschluss veröffentlicht werden. Die Vereinbarung sieht offensichtlich vor, die seit drei Monaten blockierte Straße von Hormus wieder zu öffnen und eine 60-tägige Frist für Verhandlungen ‌über ein dauerhaftes Abkommen zu vereinbaren. In ⁠dieser Zeit soll auch über das iranische ⁠Atomprogramm verhandelt werden. Insgesamt scheint das Abkommen eher den Iran zu begünstigen. Wichtige US-Forderungen der vergangenen Wochen scheinen zu fehlen, Hauptbedingungen des Iran hingegen nicht. Gleichwohl versuchte die US-Seite am Montag, die geplante Einigung so darzustellen, dass die USA wesentliche Fäden in der Hand hielten.

Die Fragilität des Abkommens zeigte sich bereits am Montag, als eine israelische Drohne im Südlibanon ein Auto traf und den Fahrer tötete. Während der Iran ein vollständiges Ende der Feindseligkeiten im Libanon fordert, behält sich Israel nach eigenen Angaben ⁠weiterhin das Recht auf militärische Einsätze vor.

(Bericht von Rami Ayyub und Maayan Lubell, geschrieben von Philipp Krach. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)