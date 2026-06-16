Jetzt ist ein neuer Anlauf Richtung Allzeithoch denkbar

Dax-Widerstand 25.100 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.900

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte seit der gestrigen Betrachtung die avisierten Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung zum Wochenstart. Der Rücksetzer hielt sich allerdings in Grenzen. Der Großteil der gestrigen Aufwärts-Kurslücke blieb bislang offen, der Kurs hielt sich also im Tagesverlauf immer klar oberhalb des Schlusskurses vom Freitag.

Heute Morgen übernehmen die Käufer erneut das Kommando und treiben den Index zurück über die 25.000-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick:

Nach dem dynamischen Überwinden der Abwärts-Trendlinie im Stundenchart (schwarz im Chart unten) ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht aktuell aufwärts gerichtet. So lange die Horizontalunterstützungen im Bereich 24.900 und vor allem 24.700 Punkte nicht wieder unterboten werden, ist in den kommenden Tagen sogar ein erneuter Anlauf an das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten denkbar.

Sollte der Iran-Deal tatsächlich am Freitag unterzeichnet werden, könnte lediglich der neue Chef der US-Notenbank, Kevin Warsh, den Aufwärtstrend bremsen: Er hat morgen Abend seinen ersten großen Auftritt, wenn die Federal Reserve über den Leitzins entscheidet.