Dax Chartanalyse 16.06.2026

Jetzt ist ein neuer Anlauf Richtung Allzeithoch denkbar

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.10025.500
Dax-Unterstützung24.70024.900

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte seit der gestrigen Betrachtung die avisierten Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung zum Wochenstart. Der Rücksetzer hielt sich allerdings in Grenzen. Der Großteil der gestrigen Aufwärts-Kurslücke blieb bislang offen, der Kurs hielt sich also im Tagesverlauf immer klar oberhalb des Schlusskurses vom Freitag.

Heute Morgen übernehmen die Käufer erneut das Kommando und treiben den Index zurück über die 25.000-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick: 

Nach dem dynamischen Überwinden der Abwärts-Trendlinie im Stundenchart (schwarz im Chart unten) ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht aktuell aufwärts gerichtet. So lange die Horizontalunterstützungen im Bereich 24.900 und vor allem 24.700 Punkte nicht wieder unterboten werden, ist in den kommenden Tagen sogar ein erneuter Anlauf an das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten denkbar.

Sollte der Iran-Deal tatsächlich am Freitag unterzeichnet werden, könnte lediglich der neue Chef der US-Notenbank, Kevin Warsh, den Aufwärtstrend bremsen: Er hat morgen Abend seinen ersten großen Auftritt, wenn die Federal Reserve über den Leitzins entscheidet.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90KD) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 16.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.534,15 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU621L) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 16.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.521,76 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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