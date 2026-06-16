Nokia bietet Potenzial - wenn ein wichtiger Auftrag auch kommt
JP Morgan hebt das Kursziel für Nokia auf 18 Euro an — von aktuell rund zwölf Euro ein Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent. Die Analysten erwarten KI-Infrastruktur-Aufträge von Microsoft und Google im Bereich Data-Center-Switching mit einem Zusatzumsatz von bis zu zwei Milliarden Euro bis 2028.
Hyperscaler-Aufträge als Treiber
Im Zentrum stehen Aufträge im Bereich Data-Center-Switching für KI- und Cloud-Rechenzentren. JPMorgan sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nokia deutlich stärker vom KI-Infrastrukturzyklus profitiert, als die Anleger bislang einpreisen. Die Hyperscaler-Nachfrage nach Netzwerktechnik wächst weiter — und Nokia gehört zu den wenigen Anbietern mit der notwendigen Bandbreite an Produkten.
Das Restrisiko bleibt: Werden die beiden Verträge tatsächlich an Nokia vergeben? Wenn ja, ist das JPMorgan-Szenario sehr plausibel. Wenn nein, fehlt die wichtigste Treiber-Story der nächsten 18 Monate.
Chart: Sweet Spot bei 17,15 bis 18,45 Euro
Das letzte Zwischenhoch bei rund 15 Euro und das Zwischentief bei 11,50 Euro liefern eine Extension-Zone zwischen 17,15 und 18,45 Euro. Das Kursziel von JPMorgan liegt damit exakt im charttechnischen Sweet Spot.
Wartet man den Ausbruch über die gestrige Tageskerze ab, liefert die Position auf dem aktuellen Niveau ein 2:1-Chance-Risiko-Verhältnis. Eine kleine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass ich in den nächsten Tagen eine Position für die Chartzeit-Abonnenten aufbaue.