Hyperscaler-Aufträge als Treiber

Im Zentrum stehen Aufträge im Bereich Data-Center-Switching für KI- und Cloud-Rechenzentren. JPMorgan sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nokia deutlich stärker vom KI-Infrastrukturzyklus profitiert, als die Anleger bislang einpreisen. Die Hyperscaler-Nachfrage nach Netzwerktechnik wächst weiter — und Nokia gehört zu den wenigen Anbietern mit der notwendigen Bandbreite an Produkten.

Das Restrisiko bleibt: Werden die beiden Verträge tatsächlich an Nokia vergeben? Wenn ja, ist das JPMorgan-Szenario sehr plausibel. Wenn nein, fehlt die wichtigste Treiber-Story der nächsten 18 Monate.

Chart: Sweet Spot bei 17,15 bis 18,45 Euro

Das letzte Zwischenhoch bei rund 15 Euro und das Zwischentief bei 11,50 Euro liefern eine Extension-Zone zwischen 17,15 und 18,45 Euro. Das Kursziel von JPMorgan liegt damit exakt im charttechnischen Sweet Spot.

Wartet man den Ausbruch über die gestrige Tageskerze ab, liefert die Position auf dem aktuellen Niveau ein 2:1-Chance-Risiko-Verhältnis. Eine kleine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass ich in den nächsten Tagen eine Position für die Chartzeit-Abonnenten aufbaue.