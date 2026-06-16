Netzwerk-Aktie vor KI-Schub

Nokia bietet Potenzial - wenn ein wichtiger Auftrag auch kommt

onvista · Uhr

JP Morgan hebt das Kursziel für Nokia auf 18 Euro an — von aktuell rund zwölf Euro ein Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent. Die Analysten erwarten KI-Infrastruktur-Aufträge von Microsoft und Google im Bereich Data-Center-Switching mit einem Zusatzumsatz von bis zu zwei Milliarden Euro bis 2028.

Artikel teilen:

Hyperscaler-Aufträge als Treiber

Im Zentrum stehen Aufträge im Bereich Data-Center-Switching für KI- und Cloud-Rechenzentren. JPMorgan sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nokia deutlich stärker vom KI-Infrastrukturzyklus profitiert, als die Anleger bislang einpreisen. Die Hyperscaler-Nachfrage nach Netzwerktechnik wächst weiter — und Nokia gehört zu den wenigen Anbietern mit der notwendigen Bandbreite an Produkten.

Das Restrisiko bleibt: Werden die beiden Verträge tatsächlich an Nokia vergeben? Wenn ja, ist das JPMorgan-Szenario sehr plausibel. Wenn nein, fehlt die wichtigste Treiber-Story der nächsten 18 Monate.

Chart: Sweet Spot bei 17,15 bis 18,45 Euro

Das letzte Zwischenhoch bei rund 15 Euro und das Zwischentief bei 11,50 Euro liefern eine Extension-Zone zwischen 17,15 und 18,45 Euro. Das Kursziel von JPMorgan liegt damit exakt im charttechnischen Sweet Spot.

Wartet man den Ausbruch über die gestrige Tageskerze ab, liefert die Position auf dem aktuellen Niveau ein 2:1-Chance-Risiko-Verhältnis. Eine kleine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass ich in den nächsten Tagen eine Position für die Chartzeit-Abonnenten aufbaue.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nokia

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Nach dem IPO kann es nochmal hochgehengestern, 16:31 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Hyperscaler-Aktie baut weiter aus
Amazons 200-Milliarden-Capex zeigt, wie stark die KI-Nachfrage istheute, 15:55 Uhr · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Rüstungs-Aktie im Abwärtstrend
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Fragegestern, 16:04 Uhr · onvista
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage
Pharma-Aktie mit UK-Zulassung
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritanniengestern, 16:02 Uhr · onvista
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritannien
Dax-Aktie
Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Eurogestern, 16:05 Uhr · onvista
Allianz: Berenberg hebt Kursziel auf 684 Euro — ich teile den Optimismus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendheute, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen