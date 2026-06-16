Sieben Tranchen zwischen zwei und 30 Jahren

Die Anleihe ist in sieben Tranchen mit Laufzeiten zwischen zwei und 30 Jahren strukturiert. JPMorgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley begleiten die Emission. Das eingesammelte Kapital fließt in die vorzeitige Rückzahlung oder Refinanzierung fälliger Anleihen — das verbessert die Kapitalstruktur und das Fälligkeitsmanagement deutlich.

Die starke Nachfrage von 85 Milliarden Dollar zeigt: Der Markt vertraut Nvidia langfristig. Anders als bei Fiserv, dessen ähnliche Bondrückkäufe die Aktie nach unten reißen, reagiert Nvidia positiv — der fundamentale Unterschied ist klar erkennbar.

ABC-Korrektur am 200-Dollar-Support

Im Tageschart läuft eine klassische ABC-Korrektur. Die Aktie ist sauber in den Unterstützungsbereich knapp unter 200 Dollar gelaufen und wurde dort sofort von Käufern aufgenommen. Diese Korrekturform ist für mich kein Grund zu verkaufen, sondern eher ein Signal, dass die Tiefs erreicht sein dürften.

Bei einem KGV von 21 und einem PEG von 0,46 ist Nvidia im direkten Vergleich zu AMD (628er-KGV) viel günstiger. Früher oder später dürfte die Aktie aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung nach oben durchstarten.