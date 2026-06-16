Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Ordentliche Generalversammlung 2026: Sonova Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu



16.06.2026 / 14:00 CET/CEST





Group Media & Investor Release

Stäfa (Schweiz), 16. Juni 2026 – Die Sonova Holding AG (SWX: SOON), führender Anbieter innovativer Hörlösungen, gibt die Ergebnisse der Abstimmungen an der heutigen 41. Generalversammlung (GV) bekannt. Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. 354 Aktionäre waren an der GV persönlich anwesend. Insgesamt waren 67.84% des gesamten Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung, die Jahresrechnung der Sonova Holding AG und den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025/26. Sie stimmten zudem der beantragten Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bruttodividende von CHF 4,70 pro Aktie zu. Dies ist die höchste Dividende in der Geschichte des Unternehmens und entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 45%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt voraussichtlich ab dem 23. Juni 2026. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025/26.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde im Rahmen einer Konsultativabstimmung angenommen. In zwei getrennten bindenden Abstimmungen genehmigten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum zwischen der GV 2026 und der GV2027 sowie den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027/28.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die zur Wiederwahl standen, wurden einzeln für eine weitere Amtszeit bestätigt. Ingrid Cotoros, Malina Man Lin Ngai und Hooi Ling Tan wurden neu als unabhängige Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Roland Diggelmann (Vorsitzender), Gregory Behar und Julie Tay wurden in das Nominations- und Vergütungskomitee wiedergewählt. Zudem wurde Malina Man Lin Ngai neu als Mitglied in das Nominations- und Vergütungskomitee gewählt.

Ernst & Young AG, Zürich, wurde für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle bestätigt. Die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 15. Juni 2027 statt.

Das Protokoll der Generalversammlung 2026, welches auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse enthält, wird in Kürze auf der Website von Sonova verfügbar sein: https://www.sonova.com/de/AGM.



– Ende –

Kontakte:

Investor Relations

Peter Dickson +41 58 928 28 20

Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

ir@sonova.com

Media Relations

Katarina Singer +41 58 928 28 13





mediarelations@sonova.com

Über Sonova

Sonova ist der weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Mit seiner technologischen Führungsstärke, audiologischen Expertise und starken lokalen Präsenz betreut das Unternehmen eine wachsende Zahl von Menschen mit Hörminderung in mehr als 100 Ländern. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Als vertikal integriertes Unternehmen über die Geschäftsbereiche Wholesale, Retail und Cochlea Implantate hinweg ist Sonova mit den Marken Phonak, Unitron, AudioNova und Advanced Bionics sowie mit etablierten regionalen Marken am Markt vertreten.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 546 Mio. Die mehr als 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt – aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus – aber nicht abschliessend – zukünftigen globalen Wirt¬schaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sonova Holding AG Laubisrütistrasse 28 8712 Stäfa Schweiz Telefon: +41 58 928 33 33 E-Mail: ir@sonova.com Internet: www.sonova.com ISIN: CH0012549785 Valorennummer: 12549785 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2347298

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2347298 16.06.2026 CET/CEST