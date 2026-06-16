Original-Research: elumeo SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: elumeo SE - von Montega AG 16.06.2026 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu elumeo SE Unternehmen: elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.06.2026 Kursziel: 2,80 EUR (zuvor: 2,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Operative Trendwende im Q1/2026 bestätigt: Margen- und Kosteneffekte überkompensieren Volumenrückgang Die am 15.06. vorgelegten operativen Kennzahlen für das erste Quartal unterstreichen die erfolgreiche Fokussierung des Geschäftsmodells auf margenstärkere Produktsegmente. elumeo hat nach erfolgter Restrukturierung u.E. den Turnaround geschafft und ist plangemäß in die Gewinnzone zurückgekehrt. [Tabelle] Operative Trendwende im Q1/2026 bestätigt: elumeo hat mit den vorgelegten Zahlen für Q1 den erfolgreichen Übergang von einem volumengetriebenen Modell hin zu höherer Ertragsqualität unter Beweis gestellt. Zwar gingen die Umsatzerlöse erwartungsgemäß um 13,0% yoy auf 9,63 Mio. EUR zurück, was primär auf den bewussten Verzicht auf das margenschwache Preissegment unter 50 EUR zurückzuführen ist. In der Folge verringerten sich plangemäß sowohl die Absatzmenge auf 99 Tsd. Stück als auch die aktive Kundenbasis auf 24 Tsd. Kunden. Im Gegenzug konnte jedoch der durchschnittliche Umsatz pro verkauftem Stück signifikant um 18,5% auf 96 EUR gesteigert werden. Dies schlug sich in einem massiven Sprung der Rohertragsmarge auf 51,1% (Vj: 44,7%) nieder, wodurch die anhaltend hohen Beschaffungspreise für Gold und Silber mehr als kompensiert wurden. Kostensenkungen entfalten planmäßig volle Wirkung: Die im April 2025 eingeleitete Restrukturierung, welche unter anderem den Abbau von rund 50 Vollzeitstellen bei Juwelo Deutschland sowie die Reduktion der täglichen Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden umfasste, zeigt nun die prognostizierten nachhaltigen Entlastungen auf der Aufwandseite. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken im Berichtsquartal um 14,6% yoy auf 4,89 Mio. EUR. Unterstützt wird diese Entwicklung durch den forcierten Rollout der KI-basierten Multi-Language-Plattform, die eine hocheffiziente Internationalisierung der deutschen Live-Shows in europäische Fokusmärkte wie Italien und Spanien ohne teure lokale Fixkosten ermöglicht. In der Konsequenz kehrte elumeo operativ in die Gewinnzone zurück und erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA von 0,20 Mio. EUR (Vj: -0,55 Mio. EUR) sowie ein positives EBIT von 0,04 Mio. EUR. Rechtsstreitigkeiten sorgen für fundamentale Entlastung und erhebliche Optionalität: Ein zentraler, im aktuellen Kurs kaum reflektierter Werttreiber bleibt das laufende Verfahren gegen die Vodafone Gruppe bezüglich überhöhter Kabel-Einspeiseentgelte seit 2013. Unterstützt durch drei unabhängige kartellrechtliche Gutachten fordert elumeo Schadenersatz im zweistelligen Millionenbereich. Ein positiver Ausgang oder Vergleich birgt neben dem nennenswerten Einmalertrag ein wiederkehrendes jährliches Einsparpotenzial von bis zu 1,4 Mio. EUR, was das operative Ergebnispotenzial strukturell auf ein neues Niveau heben würde. Das Einreichen einer entsprechenden Klage erwarten wir in den Sommermonaten. Fazit: Die Q1-Zahlen validieren u.E die operative Trendwende und zeigen, dass die Gesellschaft auf Kurs liegt, den avisierten Turnaround in 2026 zu erreichen. Wir erwarten für den weiteren Jahresverlauf eine fortschreitende operative Stabilisierung sowie eine sukzessive Erholung der Ertragskraft, getragen von der schlankeren Kostenbasis. Der fortgeführte Rechtsstreit um die Einspeisegebühren stellt darüber hinaus eine klassische, hochgradig asymmetrische Chance dar: Während das Downside-Risiko im aktuellen Kursniveau bereits weitgehend eingepreist sein dürfte, birgt ein Erfolg substanzielles, nicht reflektiertes Upside-Potenzial. Wir bestätigen daher unser Rating 'Kaufen' und erhöhen das Kursziel nach 'Vordrehen' unseres DCF-Modells nach erfolgter Vorlage des 2025er Geschäftsberichtes auf 2,80 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9d91331ace6bfd77b1dfea04295f4729 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=b9a53141-698b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2347422 16.06.2026 CET/CEST °