Original-Research: elumeo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: elumeo SE - von Montega AG

16.06.2026 / 16:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu elumeo SE

     Unternehmen:               elumeo SE
     ISIN:                      DE000A11Q059

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.06.2026
     Kursziel:                  2,80 EUR (zuvor: 2,60 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Operative Trendwende im Q1/2026 bestätigt: Margen- und Kosteneffekte
überkompensieren Volumenrückgang

Die am 15.06. vorgelegten operativen Kennzahlen für das erste Quartal
unterstreichen die erfolgreiche Fokussierung des Geschäftsmodells auf
margenstärkere Produktsegmente. elumeo hat nach erfolgter Restrukturierung
u.E. den Turnaround geschafft und ist plangemäß in die Gewinnzone
zurückgekehrt.

[Tabelle]

Operative Trendwende im Q1/2026 bestätigt: elumeo hat mit den vorgelegten
Zahlen für Q1 den erfolgreichen Übergang von einem volumengetriebenen Modell
hin zu höherer Ertragsqualität unter Beweis gestellt. Zwar gingen die
Umsatzerlöse erwartungsgemäß um 13,0% yoy auf 9,63 Mio. EUR zurück, was
primär auf den bewussten Verzicht auf das margenschwache Preissegment unter
50 EUR zurückzuführen ist. In der Folge verringerten sich plangemäß sowohl
die Absatzmenge auf 99 Tsd. Stück als auch die aktive Kundenbasis auf 24
Tsd. Kunden. Im Gegenzug konnte jedoch der durchschnittliche Umsatz pro
verkauftem Stück signifikant um 18,5% auf 96 EUR gesteigert werden. Dies
schlug sich in einem massiven Sprung der Rohertragsmarge auf 51,1% (Vj:
44,7%) nieder, wodurch die anhaltend hohen Beschaffungspreise für Gold und
Silber mehr als kompensiert wurden.

Kostensenkungen entfalten planmäßig volle Wirkung: Die im April 2025
eingeleitete Restrukturierung, welche unter anderem den Abbau von rund 50
Vollzeitstellen bei Juwelo Deutschland sowie die Reduktion der täglichen
Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden umfasste, zeigt nun die
prognostizierten nachhaltigen Entlastungen auf der Aufwandseite. Die
Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken im Berichtsquartal um 14,6% yoy auf
4,89 Mio. EUR. Unterstützt wird diese Entwicklung durch den forcierten
Rollout der KI-basierten Multi-Language-Plattform, die eine hocheffiziente
Internationalisierung der deutschen Live-Shows in europäische Fokusmärkte
wie Italien und Spanien ohne teure lokale Fixkosten ermöglicht. In der
Konsequenz kehrte elumeo operativ in die Gewinnzone zurück und
erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA von 0,20 Mio. EUR (Vj: -0,55 Mio.
EUR) sowie ein positives EBIT von 0,04 Mio. EUR.

Rechtsstreitigkeiten sorgen für fundamentale Entlastung und erhebliche
Optionalität: Ein zentraler, im aktuellen Kurs kaum reflektierter
Werttreiber bleibt das laufende Verfahren gegen die Vodafone Gruppe
bezüglich überhöhter Kabel-Einspeiseentgelte seit 2013. Unterstützt durch
drei unabhängige kartellrechtliche Gutachten fordert elumeo Schadenersatz im
zweistelligen Millionenbereich. Ein positiver Ausgang oder Vergleich birgt
neben dem nennenswerten Einmalertrag ein wiederkehrendes jährliches
Einsparpotenzial von bis zu 1,4 Mio. EUR, was das operative
Ergebnispotenzial strukturell auf ein neues Niveau heben würde. Das
Einreichen einer entsprechenden Klage erwarten wir in den Sommermonaten.

Fazit: Die Q1-Zahlen validieren u.E die operative Trendwende und zeigen,
dass die Gesellschaft auf Kurs liegt, den avisierten Turnaround in 2026 zu
erreichen. Wir erwarten für den weiteren Jahresverlauf eine fortschreitende
operative Stabilisierung sowie eine sukzessive Erholung der Ertragskraft,
getragen von der schlankeren Kostenbasis. Der fortgeführte Rechtsstreit um
die Einspeisegebühren stellt darüber hinaus eine klassische, hochgradig
asymmetrische Chance dar: Während das Downside-Risiko im aktuellen
Kursniveau bereits weitgehend eingepreist sein dürfte, birgt ein Erfolg
substanzielles, nicht reflektiertes Upside-Potenzial. Wir bestätigen daher
unser Rating 'Kaufen' und erhöhen das Kursziel nach 'Vordrehen' unseres
DCF-Modells nach erfolgter Vorlage des 2025er Geschäftsberichtes auf 2,80
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9d91331ace6bfd77b1dfea04295f4729

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b9a53141-698b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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