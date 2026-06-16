Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG 16.06.2026 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.06.2026 Kursziel: 3,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA ; Ingo Schmidt, CIIA Roadshow Feedback: Operative Entwicklung weiter intakt - Marktumfeld und KI-Diskussion als Diskussionspunkte Wir hatten in der vergangenen Woche im Rahmen einer virtuellen Roadshow mit dem CFO Sebastian Bielski die Gelegenheit, die aktuelle Marktentwicklung sowie das Geschäftsmodell von HomeToGo zu diskutieren. Unser Eindruck verfestigt sich, dass die aktuelle Aktienkursentwicklung die operative Entwicklung sowie das Marktumfeld des Unternehmens nicht adäquat reflektiert. Die wesentlichen Themen der Investorengespräche waren die allgemeine Marktentwicklung, die Saisonalität des Geschäftsmodells sowie potenzielle Auswirkungen von KI auf das Unternehmen. Allgemeine Marktentwicklung und Saisonalität: Das Management sieht derzeit keine wesentlichen Abweichungen von den Annahmen, die im Rahmen des Jahresausblicks kommuniziert wurden.Eine Umfrage der European Travel Commission aus dem März signalisiert weiterhin eine vergleichsweise hohe Reisebereitschaft, wenngleich sowohl die Aufenthaltsdauer als auch das geplante Reisebudget leicht rückläufig sind. Vor diesem Hintergrund blickt HomeToGo mit gebotener Zurückhaltung konstruktiv auf den Saisonverlauf, da Ferienunterkünfte in einem potenziell budgetsensitiveren Umfeld relativ attraktiv positioniert sein dürften. [Abbildung] Auswirkungen von KI: Das Management betonte im Rahmen der Gespräche, dass HomeToGo bereits seit vielen Jahren KI-gestützte Lösungen in internen sowie kundenorientierten Prozessen einsetzt. Gleichzeitig bleiben einzelne Prozesse - etwa das Onboarding neuer Ferienobjekte und Verwalter - trotz technologischer Fortschritte bislang nur begrenzt automatisierbar. Zudem dürften große LLMs aus heutiger Sicht weder über die erforderliche Systemanbindung noch über die operative Infrastruktur verfügen, um direkte 1:1-Verbindungen zu Ferienobjekten aufzubauen und zu verwalten. Vor diesem Hintergrund erscheinen Plattformen und Aggregatoren wie der HomeToGo-Marktplatz auch in einem zunehmend KI-getriebenen Umfeld strukturell relevant. Darüber hinaus sehen wir das mittlerweile rund zwei Drittel des Konzernumsatzes ausmachende B2B-Service- und Softwaregeschäft aufgrund seines vergleichsweise niedrigen Preisniveaus (z. B. Smoobu: EUR 20 pro Monat) und teilweise manueller Prozesskomponenten als nur begrenzt durch KI substituierbar. Fazit: Auf Basis der Roadshow-Diskussionen sehen wir weder in der aktuellen Nachfrageentwicklung noch in der zunehmenden KI-Diskussion Faktoren, die den mittelfristigen Investment Case wesentlich verändern. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 3,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=df595a871c29d139b8ffe991aa973247 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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