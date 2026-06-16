Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

16.06.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.06.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA ; Ingo Schmidt, CIIA

Roadshow Feedback: Operative Entwicklung weiter intakt - Marktumfeld und
KI-Diskussion als Diskussionspunkte

Wir hatten in der vergangenen Woche im Rahmen einer virtuellen Roadshow mit
dem CFO Sebastian Bielski die Gelegenheit, die aktuelle Marktentwicklung
sowie das Geschäftsmodell von HomeToGo zu diskutieren. Unser Eindruck
verfestigt sich, dass die aktuelle Aktienkursentwicklung die operative
Entwicklung sowie das Marktumfeld des Unternehmens nicht adäquat
reflektiert. Die wesentlichen Themen der Investorengespräche waren die
allgemeine Marktentwicklung, die Saisonalität des Geschäftsmodells sowie
potenzielle Auswirkungen von KI auf das Unternehmen.

Allgemeine Marktentwicklung und Saisonalität: Das Management sieht derzeit
keine wesentlichen Abweichungen von den Annahmen, die im Rahmen des
Jahresausblicks kommuniziert wurden.Eine Umfrage der European Travel
Commission aus dem März signalisiert weiterhin eine vergleichsweise hohe
Reisebereitschaft, wenngleich sowohl die Aufenthaltsdauer als auch das
geplante Reisebudget leicht rückläufig sind. Vor diesem Hintergrund blickt
HomeToGo mit gebotener Zurückhaltung konstruktiv auf den Saisonverlauf, da
Ferienunterkünfte in einem potenziell budgetsensitiveren Umfeld relativ
attraktiv positioniert sein dürften.

[Abbildung]

Auswirkungen von KI: Das Management betonte im Rahmen der Gespräche, dass
HomeToGo bereits seit vielen Jahren KI-gestützte Lösungen in internen sowie
kundenorientierten Prozessen einsetzt. Gleichzeitig bleiben einzelne
Prozesse - etwa das Onboarding neuer Ferienobjekte und Verwalter - trotz
technologischer Fortschritte bislang nur begrenzt automatisierbar. Zudem
dürften große LLMs aus heutiger Sicht weder über die erforderliche
Systemanbindung noch über die operative Infrastruktur verfügen, um direkte
1:1-Verbindungen zu Ferienobjekten aufzubauen und zu verwalten. Vor diesem
Hintergrund erscheinen Plattformen und Aggregatoren wie der
HomeToGo-Marktplatz auch in einem zunehmend KI-getriebenen Umfeld
strukturell relevant. Darüber hinaus sehen wir das mittlerweile rund zwei
Drittel des Konzernumsatzes ausmachende B2B-Service- und Softwaregeschäft
aufgrund seines vergleichsweise niedrigen Preisniveaus (z. B. Smoobu: EUR 20
pro Monat) und teilweise manueller Prozesskomponenten als nur begrenzt durch
KI substituierbar.

Fazit: Auf Basis der Roadshow-Diskussionen sehen wir weder in der aktuellen
Nachfrageentwicklung noch in der zunehmenden KI-Diskussion Faktoren, die den
mittelfristigen Investment Case wesentlich verändern. Wir bestätigen daher
unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 3,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=df595a871c29d139b8ffe991aa973247

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c85e53e1-6989-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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