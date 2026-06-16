Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Krieg in Nahost

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Krieg in Nahost:

"Im Grunde hat Trump bisher nur ein Problem beseitigt, das er selbst geschaffen hat: Die Straße von Hormus soll wieder geöffnet werden, allerdings künftig womöglich mit Gebühren. Beim Atomprogramm dagegen kehren beide Seiten zu Verhandlungen zurück. Dass da eine Einigung möglich wird, die substantiell über das von Trump stets verdammte Atomabkommen Obamas hinausgeht, ist unwahrscheinlich. (.) Trump dachte, er könne diesen Krieg spielend gewinnen, und es gab in Washington offenbar niemanden, der ihm das ausreden wollte oder konnte. Am Ende zeigt sich nur wieder, dass Amerikas militärische Macht erstaunlich wenig wert sein kann. Und der Präsident hat gleich noch zwei Bündnissysteme erschüttert, auf die sich die Weltmacht früher immer verlassen konnte: ihre Allianzen am Golf und die NATO."/yyzz/DP/men