Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Abkommen USA/Iran

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Abkommen USA/Iran:

"Die USA sind nicht nur die Verlierer des Iran-Kriegs, sondern auch der Übereinkunft, die den Krieg beenden soll. Das iranische Regime, das noch beim letzten Volksaufstand im Januar mit dem Rücken an der Wand stand, feiert einen der größten Siege seiner Geschichte."/yyzz/DP/men

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