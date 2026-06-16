Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/EU-Beitritt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine/EU-Beitritt:

"Es handelt sich um ein korruptes Land, dessen Vermögen extrem ungleich verteilt ist. Mängel gibt es innerhalb der Rechtsstaatlichkeit, beim Minderheitenschutz - und das Steuersystem ist so angelegt, dass Kiew nicht einmal in Friedenszeiten in der Lage ist, seinen Haushalt zu finanzieren. Ein Beitritt - selbst in zehn Jahren - wäre ein finanzielles Abenteuer für die Gemeinschaft, die im Übrigen schon heute dazu verdonnert ist, wesentliche Teile des ukrainischen Wiederaufbaus zu finanzieren. (.) Auch wirtschaftlich ist die Ukraine ein Problemfall. Ihr Weizenexportpotenzial liegt weit über dem der gesamten EU. Kaum vorstellbar, dass Polen, Frankreich oder andere landwirtschaftlich starke EU-Mitglieder da tatenlos zuschauen. Der EU-Beitritt bleibt ein Politikum und ergibt nur im Rahmen eines russisch-ukrainischen Friedensabkommens Sinn. Und auch dann: Dieses Land müsste sich völlig neu erfinden, um EU-reif zu werden."/yyzz/DP/men