Märkte heute

Redcare hebt an, Amazon baut, Western Digital aufwärts

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Siltronic, SFC Energy, Redcare Pharmacy, GEA Group, Nokia, Fiserv, Nvidia, AMD, Fox, Amazon, Western Digital

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Redcare Pharmacy: Ausblick rauf – reicht das für die Trendwende?

Die Online-Apotheke Redcare meldet einen deutlich stärkeren Start ins zweite Quartal und hebt die Jahresziele an. Besonders spannend: Die Aktie nähert sich einer charttechnisch wichtigen Zone, an der sich zeigen könnte, ob der jüngste Kurssprung mehr ist als nur eine kurzfristige Erholung.

Amazon: Milliarden für den nächsten KI-Baustein

Amazon treibt den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur weiter voran und plant einen großen neuen Data-Center-Campus in Missouri. Im Stream geht es darum, was dieses Projekt über den Investitionszyklus der Hyperscaler verrät – und warum der Markt trotz hoher Ausgaben weiter genau hinschaut.

Western Digital: Morgan Stanley sieht deutlich mehr Potenzial

Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen ihr Kursziel kräftig und verweisen auf starke Nachfrage, bessere Preisentwicklung und technologische Fortschritte bei HDD- und Nearline-Speicherlösungen. Die Frage ist: Wird Western Digital zum unterschätzten Gewinner des KI-Infrastrukturbooms?

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