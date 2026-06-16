Redcare hebt an, Amazon baut, Western Digital aufwärts

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Redcare Pharmacy: Ausblick rauf – reicht das für die Trendwende?

Die Online-Apotheke Redcare meldet einen deutlich stärkeren Start ins zweite Quartal und hebt die Jahresziele an. Besonders spannend: Die Aktie nähert sich einer charttechnisch wichtigen Zone, an der sich zeigen könnte, ob der jüngste Kurssprung mehr ist als nur eine kurzfristige Erholung.

Amazon: Milliarden für den nächsten KI-Baustein

Amazon treibt den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur weiter voran und plant einen großen neuen Data-Center-Campus in Missouri. Im Stream geht es darum, was dieses Projekt über den Investitionszyklus der Hyperscaler verrät – und warum der Markt trotz hoher Ausgaben weiter genau hinschaut.

Western Digital: Morgan Stanley sieht deutlich mehr Potenzial

Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen ihr Kursziel kräftig und verweisen auf starke Nachfrage, bessere Preisentwicklung und technologische Fortschritte bei HDD- und Nearline-Speicherlösungen. Die Frage ist: Wird Western Digital zum unterschätzten Gewinner des KI-Infrastrukturbooms?