E-Rezept zündet endlich

Der Konzernumsatz bei Redcare von April bis Mai liegt 20,4 Prozent über dem Vorjahr. Im RX-Segment für Deutschland soll der Umsatz nun zwischen 680 und 720 Millionen Euro liegen — vorher mindestens 670 Millionen. Das E-Rezept findet endlich Akzeptanz bei den Patienten und treibt die verschreibungspflichtigen Verkäufe in Deutschland nach oben.

Die Aktie hat sich von rund 30 Euro im April auf über 60 Euro verdoppelt. Die letzte markante Trendlinie wurde deutlich überwunden — ein zentrales Signal nach einer langen Phase fallender Kurse.

Analysten-Reaktion bleibt zurückhaltend

UBS gibt nach Jahren ständiger Sell-Ratings das Negativ-Urteil auf und hebt das Kursziel von 55 auf 60 Euro bei Rating Neutral. Oddo BHF erhöht minimal von 54 auf 55 Euro. Wirklich bullish bleibt nur MWB Research mit Buy-Rating und einem Kursziel von 95 Euro — ein Level, das in der historischen Chartstruktur exakt an wichtigen Niveaus liegt. Bis dahin liegt das nächste Widerstandsniveau bei rund 70 Euro.