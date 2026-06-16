Restaurantkette Pizza Hut wird verkauft

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Besitzerwechsel

Louisville (dpa) - Die Restaurantkette Pizza Hut bekommt in einem Milliardendeal neue Eigentümer. Bisher gehörte sie zusammen mit den Fast-Food-Marken KFC und Taco Bell dem Restaurantkonzern Yum Brands. Nun geht das Geschäft außerhalb Chinas für 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) an den Finanzinvestor LongRange Capital. Im chinesischen Markt wird der neue Eigentümer für 1,2 Milliarden Dollar die Firma Yum China Holdings, die vor einem Jahrzehnt zu einem eigenständigen Unternehmen abgespalten wurde.

Yum Brands hatte bereits seit vergangenem Jahr einen Verkauf von Pizza Hut geprüft. Nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schwächte sich das Geschäft aber inzwischen ab. Das ließ auch den Yum-Konzern über eine Trennung nachdenken.

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