Ruhige Wall Street | SpaceX kauft Anysphere | YumBrands verkauft Pizza Hut

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Die US-Börsen starten nach dem Rekordschluss des Dow Jones Industrial Average weitgehend stabil in den Dienstag.

Rückenwind kommt weiter vom möglichen US-Iran-Abkommen, der geplanten Wiederöffnung der Straße von Hormus und deutlich fallenden Ölpreisen.

SpaceX (SPCX) bleibt der große Magnet an der Wall Street und legt vorbörslich erneut zu, nachdem die Aktie seit dem IPO massiv gestiegen ist.

Brent fällt erstmals seit März wieder unter 80 US-Dollar, WTI rutscht Richtung 77 US-Dollar — gut für Inflationserwartungen, Konsum und Fed-Fantasie.

Gleichzeitig zeigen die Importpreise mit plus 1,9 Prozent im Mai, dass der Preisdruck noch nicht einfach verschwunden ist.

Kurz gesagt: Die Märkte atmen auf, aber der Frieden ist noch nicht unterschrieben — und die Fed bleibt der nächste große Prüfstein.



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