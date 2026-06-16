RWI senkt deutsche Wachstumsprognosen - Aber Industrie hält sich gut

Berlin, 16. ⁠Jun (Reuters) - Trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg hält sich die deutsche Industrie dem RWI-Institut zufolge überraschend robust und die Wirtschaft damit auf leichtem Wachstumskurs. "Die Industrie zeigt sich bislang deutlich widerstandsfähiger, als ‌viele nach Ausbruch des Iran-Krieges erwartet hatten", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt am Dienstag zur aktualisierten Prognose der Essener Ökonomen. "Sie ⁠trägt zur ⁠Stabilisierung der Konjunktur bei, kann die Belastungen durch die steigenden Preise aber nicht vollständig kompensieren." Während das Verarbeitende Gewerbe von einer Belebung der Exporte und mehr staatlichen Investitionen profitiere, dämpften die Folgen des Konflikts in Nahost Konsum und Investitionen.

Wie ‌zuvor schon andere Institute senkten die Regierungsberater ‌vom RWI ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft. Sie gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem und im nächsten Jahr ⁠um je 0,8 Prozent zulegt. Im März hatten die Ökonomen ‌noch mit 0,9 Prozent für 2026 ⁠gerechnet und einem BIP-Anstieg von 1,2 Prozent für 2027. "Die Erholung wird jedoch durch den Iran-Krieg und die damit verbundenen Energiepreissteigerungen gebremst", hieß es nun.

"Der aktuelle Inflationsschub beschränkt ‌sich nicht auf Kraftstoffe ⁠und Energie", sagte Schmidt. "Die höheren Kosten ⁠arbeiten sich zunehmend durch die Wertschöpfungsketten und werden bei immer mehr Waren und Dienstleistungen sichtbar werden." Viele Unternehmen hätten ihre gestiegenen Kosten bislang nur teilweise weitergegeben. "Deshalb ist davon auszugehen, dass weitere Preissteigerungen noch bevorstehen." Die Inflationsrate dürfte im Jahreschnitt 2026 auf 3,1 Prozent steigen und auch 2027 mit 2,9 Prozent deutlich erhöht bleiben.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)