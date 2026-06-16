Zürich, 16. Jun (Reuters) - ⁠Der Krankenhausimmobilien-Spezialist Infracore peilt in den kommenden Wochen einen Börsengang an der Schweizer SIX an. Mit der Ausgabe neuer Aktien will die Schweizer Gesellschaft brutto rund 200 Millionen Franken erlösen, wie Infracore am Dienstag mitteilte. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen den Kauf weiterer Klinikimmobilien finanzieren und ‌ein Aktionärsdarlehen in Höhe von gut 55 Millionen Franken zurückzahlen. Begleitet werde der Börsengang von der US-Großbank Citigroup und der auf Krankenhausfinanzierung spezialisierten Zürcher Kantonalbank. Nicht Teil des Deals ⁠ist der Banken-Platzhirsch ⁠UBS.

Infracore besitzt nach eigenen Angaben 47 Liegenschaften in der Schweiz mit einem Gesamtwert von rund 1,4 Milliarden Franken. Hauptmieter der Immobilien sei das Swiss Medical Network, das zweitgrößte private Krankenhausnetzwerk der Schweiz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Infracore Erträge von 66,1 Millionen Franken und kam auf eine Nettorendite von 4,5 Prozent.

Viele Schweizer Krankenhäuser wiesen Investitionsbedarf auf, erklärte Infracore. Zugleich hätten ‌sie unter anderem wegen eines eingeschränkten Zugangs zum Anleihenmarkt aber ‌oft Mühe mit der Finanzierung. Vor diesem Hintergrund dürfte das im Ausland bereits etablierte Modell, Immobilien an eine Leasinggesellschaft zu verkaufen und gleich wieder anzumieten (Sale- and Leaseback-Transaktion) an Bedeutung gewinnen. Darauf setze Infracore.

Ein ⁠Experte erklärte, der Zeitpunkt der IPO-Ankündigung könnte auch mit einer Reihe von Volksabstimmungen in der Schweiz ‌zusammenhängen, die bei Anlegern für Verunsicherung gesorgt hatten. ⁠Am Wochenende sprachen sich die Schweizer gegen eine Deckelung der Einwohnerzahl aus, im größten Kanton Zürich wurden zudem stärkere staatliche Eingriffe im Immobilienmarkt abgelehnt. Wirtschaftsvertreter hatten sich für beide Entscheide stark gemacht.

Zwei Investoren, Cohen & Steers sowie die Swiss Finance & Property Group, ‌haben den Angaben zufolge bereits feste Zusagen ⁠für den Kauf von Infracore-Aktien im Wert von ⁠insgesamt 75 bis 80 Millionen Franken gegeben. Swiss Finance & Property handle unter anderem für den Pensionsfonds des Pharmariesen Roche. Sollte die Nachfrage das Angebot an neuen Aktien übersteigen, könne der Infracore-Großaktionär Medical Properties Trust Titel aus dem eigenen Bestand platzieren. Die US-Beteiligungsgesellschaft hält rund 70 Prozent an Infracore, die Schweizer Aevis Victoria die verbleibenden rund 30 Prozent. Aevis, die auch Mehrheitsaktionär an Swiss Medical Network ist, wolle das bestehende Aktienpaket behalten, hieß es.

Börsengänge mit einer Kapitalaufnahme waren in der Schweiz zuletzt dünn gesät. Das letzte größere IPO war ⁠der Marktplatz-Anbieter Swiss Marketplace Group im September 2025.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)