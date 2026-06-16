Spitalimmobilien-Spezialist

Schweizer Unternehmen Infracore plant Börsengang

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: motioncenter/Shutterstock.com

Der Schweizer Spitalimmobilien-Spezialist Infracore strebt an die Börse. Das Unternehmen plane in den kommenden Wochen eine Notierung an der Schweizer Börse SIX, teilte Infracore ‌am Dienstag mit. Durch die Ausgabe neuer Aktien sollen Bruttoerlöse von rund 200 Millionen Franken erzielt ⁠werden. ⁠Zudem könnten bestehende Papiere des Großaktionärs Medical Properties Trust platziert werden. Mit dem frischen Kapital will Infracore unter anderem den Kauf weiterer Klinikimmobilien finanzieren und ein Aktionärsdarlehen in Höhe von gut 55 ‌Millionen Franken zurückzahlen. Zwei Investoren, ‌Cohen & Steers sowie die Swiss Finance & Property Group, haben den Angaben zufolge bereits feste Zusagen für den ⁠Kauf von Aktien im Wert von insgesamt 75 bis ‌80 Millionen Franken gegeben.

Infracore ⁠besitze 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz mit einem Portfoliowert von rund 1,4 Milliarden Franken. Hauptmieter der Immobilien sei das ‌Swiss Medical Network, das ⁠zweitgrößte private Krankenhausnetzwerk der Schweiz. ⁠Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte Infracore Mieteinnahmen von 66,1 Millionen Franken. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen eine Dividende von rund 45 Millionen Franken in Aussicht. Begleitet werde der Börsengang von der Citigroup und der Zürcher Kantonalbank.

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