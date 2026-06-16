Schwierige Ermittlungen nach Brandanschlag auf Berliner Stromnetz

Karlsruhe, 16. ⁠Jun (Reuters) - Nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz im vergangenen Winter gestalten sich die Ermittlungen nach Angaben der Bundesanwaltschaft schwierig. Generalbundesanwalt Jens Rommel sagte am Montagabend in Karlsruhe, die Täter arbeiteten konspirativ und hinterließen nur wenige Spuren. Nach dem Anschlag ‌war der Berliner Südwesten tagelang ohne Strom. Zehntausende Menschen mussten bei Eiseskälte ohne Heizung ausharren.

Der Sabotageakt wird den sogenannten Vulkangruppen angelastet. Es liegt auch ein ⁠Bekennerschreiben vor. ⁠Der Brandanschlag sei nicht der einzige Sabotageakt, hinter dem die Vulkangruppen stehen sollen, sagte Rommel. Auch bei anderen Taten ermittelt demnach die Behörde. Man könne bisher nicht sagen, ob es sich um eine fest umrissene Gruppe handele oder ob sich verschiedene Vulkangruppen für Einzelaktionen zusammenfänden.

Nachdem das Bundeskriminalamt eine Belohnung von einer ‌Million Euro ausgesetzt hat, sind laut Rommel viele ‌Hinweise eingegangen. Der Generalbundesanwalt sprach von einer dreistelligen Zahl. Eine heiße Spur hat sich daraus wohl nicht ergeben.

RUSSISCHE HILFSAGENTEN

Neben der Aufklärung terroristischer Straftaten bildet der Spionagebereich einen weiteren ⁠Schwerpunkt der Arbeit der Bundesanwaltschaft. Es verdichteten sich die Hinweise, dass der russische ‌Geheimdienst mit Hilfsagenten arbeite, die nicht ausgebildet ⁠werden müssten, billig zu haben seien und im Entdeckungsfall wenig Wissen über die Strukturen des Geheimdienstes preisgeben könnten, sagte Rommel. Sie sollen demnach Sabotageakte oder womöglich sogar Angriffe auf Zielpersonen unterstützen. Motiv sei, die ‌deutsche Unterstützung der Ukraine zu untergraben.

Als ⁠Beispiel nannte Rommel den Fall von drei ⁠russisch-deutschen Staatsangehörigen. Der Hauptangeklagte plante Sabotageakte an Bahnstrecken, auf denen Militärgüter transportiert werden. Er wurde im Herbst 2025 vom Oberlandesgericht München wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu Sabotagezwecken zu einer sechsjährigen Haft verurteilt.

Auch gegen drei ukrainische Staatsangehörige wird zurzeit verhandelt, die von Deutschland aus Pakete mit GPS-Trackern aufgegeben hatten und damit Transportwege für künftige Pakete mit Sprengladungen auskundschaften sollten, wie aus der Anklage der Bundesanwaltschaft hervorgeht.

Rommel sagte, die Gleichzeitigkeit von Spionage, Sabotage, Völkerstraftaten und Terrorismus ⁠präge die Arbeit der Bundesanwaltschaft wohl auch weiter. Es sei "keine Entspannung in Sicht, weil die Konflikte in der Welt und Deutschland fortbestehen".

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von ‌Thomas Seythal)