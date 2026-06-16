Defense-Burggraben wächst

SFC Energy sammelt Erfahrung unter harten Einsatzbedingungen — Sand, Staub, Hitze — und lernt zugleich, welche Anforderungen das Defense-Segment wirklich stellt. Der Burggraben wird damit Monat für Monat tiefer. Bereits laufende Einsätze in der Ukraine bestätigen die operative Relevanz der Produkte.

Die Partnerschaft mit General Dynamics European Land Systems hebt SFC auf eine andere Liga. Vorteile der Brennstoffzellen-Stromversorgung gegenüber dauerhaft laufenden Hauptantrieben: reduzierter Kraftstoffverbrauch, sehr niedrige thermische Signatur, geräuschloser Betrieb.

Bewertung am unteren Rand — Kursziel 30 Euro

Während die Aktie deutlich höhere Kurse markiert, fallen die Bewertungskennzahlen parallel. Gewinne und Gewinnerwartungen steigen schneller als der Aktienkurs — das macht SFC Energy auf diesem Niveau zum Schnäppchen. Das Kursziel im Bereich 30 Euro entspricht noch rund 30 Prozent Aufwärtspotenzial.

Ich habe heute früh eine gehebelte Position im Chartzeit Trading Depot aufgebaut. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt aktuell bei 2 zu 1, mit Potenzial bis 3 zu 1.