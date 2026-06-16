KI-Treiber stützt Wafer-Nachfrage

Siltronic produziert Silizium-Wafer für die Chipindustrie. Während andere Segmente — Automotive, Industrie, Consumer — wegen erhöhter Lagerbestände beim Endkunden noch stagnieren, treibt der KI-Bereich die Nachfrage spürbar nach oben. Hinzu kommen langfristige Treiber wie Elektromobilität und Digitalisierung.

Das eingesammelte Kapital deckt den Hochlauf der neuen Fabrik in Singapur ab, die aktuell viel Geld bindet. Die starke Nachfrage institutioneller Investoren bei dieser Platzierung zeigt, wie wichtig Siltronic im Wafer-Markt geworden ist.

Chart: Zielzone 123 bis 132 Euro

Die Aktie hat sich vom Tief bei knapp 32 Euro auf rund 100 Euro mehr als verdreifacht. Spiegelt man die letzte Konsolidierung an deren oberen Rand, ergibt sich die nächste Zielzone zwischen 123 und 132 Euro.

Der Abstand zum 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt lag in vorigen Bewegungen bei rund 45 bis 58 Prozent. Bewegt sich der gleitende Durchschnitt mit, würden 123 bis 132 Euro genau diesem typischen Abstand entsprechen. Das macht das Ziel realistisch erreichbar — neue Allzeithochs sind nicht ausgeschlossen.