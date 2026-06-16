So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX

Eigentlich halte ich mich ja für einen ruhigen und geduldigen Anleger. Manchmal aber ergreift mich doch die Lust auf einen schönen Zock. So war es auch vergangene Woche beim größten Börsengang der Geschichte: SpaceX.

Wie viele andere Kleinanleger habe ich über meinen Broker Aktien gezeichnet – zehn Stück; bei 135 Dollar das Stück also 1.350 Dollar (etwa 1.170 Euro). Die Idee: Weil der Hype rund um den Börsengang ("Initial Public Offering") so groß ist und nach dem IPO zudem viele ETFs die Aktie kaufen müssen, weil sie bald nach dem Börsenstart in große Indizes wie den Nasdaq 100 oder den MSCI World aufgenommen wird, wird es genug Nachfrage für nochmal steigende Kurse geben. Meiner Frau versprach ich, sie von etwaigen Zeichnungsgewinnen zum Essen einzuladen.

Dass ich SpaceX nur kurz halten würde, war dabei von vornherein klar. Fundamental finde ich die Aktie viel zu teuer und traue ihr langfristig wenig zu. Für den schnellen Euro aber, dachte ich, könnte es reichen.

Und wenn man die reine Kursentwicklung betrachtet, hat das ja auch hingehauen: Schon der erste Preis an der Nasdaq lag mit 150 Dollar deutlich über dem Emissionspreis. Aus dem Handel ging die Aktie dann sogar mit gut 161 Dollar – 19 Prozent mehr, als ich im Zuge der Zeichnung bezahlt hatte. Bis 193 Dollar stieg der Kurs dann am Montag sogar (siehe oben).

Mein Gewinn aus der Zeichnung fällt trotzdem sehr bescheiden aus – prozentual und auch in absoluten Zahlen. Denn mir wurde, wie vielen anderen Privatanlegern in Deutschland auch, nur ein Bruchteil der gezeichneten Aktien zugeteilt. Zwei, um genau zu sein. Statt den anvisierten knapp 1.200 Euro Investitionssumme habe ich nur für 234 Euro investiert; 117 Euro das Stück. Dafür hat mein Broker natürlich dennoch die vollen 12,90 Euro Gebühr genommen.

Verkauf ging nur in den USA

Wie gut also, dass zumindest der Kurs direkt mal ordentlich stieg. 147 Euro sehe ich am Freitagabend als Kurs bei der deutschen Börse Tradegate. Alles klar, dann also raus mit meinen zwei Aktien und zumindest die 30 Euro Gewinn je Aktie einloggen. Doch dann das: "Dein Depotbestand ist für den gewünschten Verkauf nicht ausreichend", zeigt meine Broker-App. Hm.

Quelle: Georg Buschmann

Ich klicke ein wenig herum und erfahre auf diesem Weg, dass ich meine gezeichneten Aktien an deutschen Börsen am Freitag noch gar nicht handeln kann. Die gute Nachricht: An der amerikanischen Nasdaq kann ich das sehr wohl. Die schlechte: Das kostet nochmal 13,30 Dollar extra.

Also gut, es hilft ja nichts: Für knapp unter 170 Dollar das Stück verabschiede ich mich also wieder von meinen SpaceX-Aktien. Hätte ich alle zehn zugeteilt bekommen, wäre immerhin ein Bruttogewinn von 350 Dollar (gut 300 Euro) für mich rausgesprungen. Das wäre auch nach Steuern und Gebühren ein sehr gutes Essen geworden – mit Nachtisch und Getränken.

So aber bleiben nur knapp 70 Dollar (58,23 Euro) Bruttogewinn – 19 Prozent. Klingt zwar gut. Aber es wird bitter, wenn man alle Kosten abzieht. Für die Zeichnung nimmt mein Broker besagte 12,90 Euro, die beim Verkauf gleich nochmal zu Buche schlagen. Die Nasdaq, über die ich verkaufe, steckt sich 13,30 Dollar ein (11,47 Euro).

Sechs Prozent Gewinn bleiben – beziehungsweise anderthalb

Und dann möchte der deutsche Fiskus natürlich von meinem ohnehin arg gerupften Gewinn auch noch 25 Prozent Kapitalertrag-Steuer und Solidaritätszuschlag. Macht dann 5,69 Euro.

Unter dem Strich bleiben so netto ganze 15,28 Euro übrig; sechs Prozent meiner Investition. Oder auch: knapp anderthalb Prozent meiner beabsichtigten Investition. Das reicht ziemlich genau für zwei Cheeseburger und zwei Cola bei McDonald's. Das muss ich jetzt nur noch meiner Frau beibringen.

Welche Erfahrungen habt ihr beim SpaceX-IPO gemacht? Schreibt mir gerne an: georg.buschmann@onvista.de.